https://ria.ru/20231230/belgorod-1919147253.html
При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж
При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж - РИА Новости, 30.12.2023
При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж
Здание правительства Белгородской области повреждено в результате украинского обстрела центра города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:06
2023-12-30T17:06
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919147384_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1c0a11406bf6c7bdfc89e2488bfb9090.jpg
БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Здание правительства Белгородской области повреждено в результате украинского обстрела центра города, передает корреспондент РИА Новости.В доме правительства выбиты стекла, повреждены оконные рамы. Также повреждено находящиеся напротив здание медицинского колледжа. В здании гостиницы "Белгород", которое также находится рядом, выбиты стекла на первом этаже.По последним данным МЧС РФ, погибли 10 человек, 45 ранены.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919145633.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919147384_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7ba147d6864781686f8cdf5e1ebe5979.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Массированный обстрел центра Белгорода
При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж
При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и медицинский колледж