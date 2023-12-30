https://ria.ru/20231230/belgorod-1919147253.html

При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж

При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж - РИА Новости, 30.12.2023

При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж

Здание правительства Белгородской области повреждено в результате украинского обстрела центра города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:06

2023-12-30T17:06

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Здание правительства Белгородской области повреждено в результате украинского обстрела центра города, передает корреспондент РИА Новости.В доме правительства выбиты стекла, повреждены оконные рамы. Также повреждено находящиеся напротив здание медицинского колледжа. В здании гостиницы "Белгород", которое также находится рядом, выбиты стекла на первом этаже.По последним данным МЧС РФ, погибли 10 человек, 45 ранены.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919145633.html

белгород

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода