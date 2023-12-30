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При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919147253.html
При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж
При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж - РИА Новости, 30.12.2023
При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж
Здание правительства Белгородской области повреждено в результате украинского обстрела центра города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:06
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Здание правительства Белгородской области повреждено в результате украинского обстрела центра города, передает корреспондент РИА Новости.В доме правительства выбиты стекла, повреждены оконные рамы. Также повреждено находящиеся напротив здание медицинского колледжа. В здании гостиницы "Белгород", которое также находится рядом, выбиты стекла на первом этаже.По последним данным МЧС РФ, погибли 10 человек, 45 ранены.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919145633.html
белгород
белгородская область
россия
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белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Массированный обстрел центра Белгорода
При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж

При обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и медицинский колледж

© Фото : РИА НовостиЗдание медицинского колледжа в Белгороде, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание медицинского колледжа в Белгороде, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : РИА Новости
Здание медицинского колледжа в Белгороде, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Здание правительства Белгородской области повреждено в результате украинского обстрела центра города, передает корреспондент РИА Новости.
В доме правительства выбиты стекла, повреждены оконные рамы. Также повреждено находящиеся напротив здание медицинского колледжа. В здании гостиницы "Белгород", которое также находится рядом, выбиты стекла на первом этаже.
По последним данным МЧС РФ, погибли 10 человек, 45 ранены.
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок
Вчера, 16:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Массированный обстрел центра Белгорода
 
 
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