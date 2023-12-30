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В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919145633.html
В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок
В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок
Жертвами удара украинских войск по Белгороду стали десять человек, включая одного ребенка, сообщило МЧС. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:55
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
россия
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жертвами удара украинских войск по Белгороду стали десять человек, включая одного ребенка, сообщило МЧС."В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Кроме того, ранения получили 45 человек, среди которых четыре ребенка. Дальнейшие сведения уточняются.Ранее сообщалось о шести погибших и 24 пострадавших.В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для Белгорода выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава. Он также назвал произошедшее "бессмысленным жестоким терактом" и выразил соболезнования родным и близким погибших. "С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", — написал он в Telegram-канале.Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала как минимум десять минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919152045.html
белгород
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Дарья Буймова
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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T16:55
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PT0M41S
Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
Центр Белгорода
2023-12-30T16:55
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PT0M54S
Жители Белгорода об обстреле
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально
2023-12-30T16:55
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PT1M28S
Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок

В Белгороде погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жертвами удара украинских войск по Белгороду стали десять человек, включая одного ребенка, сообщило МЧС.
«
"В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ранения получили 45 человек, среди которых четыре ребенка. Дальнейшие сведения уточняются.
Ранее сообщалось о шести погибших и 24 пострадавших.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для Белгорода выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава. Он также назвал произошедшее "бессмысленным жестоким терактом" и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Вчера, 17:49
«
"С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", — написал он в Telegram-канале.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала как минимум десять минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.
Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
© РИА НовостиСгоревшие машины после удара ВСУ по центру Белгорода
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
Сгоревшие машины после удара ВСУ по центру Белгорода
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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