В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок
В Белгороде погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жертвами удара украинских войск по Белгороду стали десять человек, включая одного ребенка, сообщило МЧС.
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"В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ранения получили 45 человек, среди которых четыре ребенка. Дальнейшие сведения уточняются.
Ранее сообщалось о шести погибших и 24 пострадавших.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для Белгорода выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава. Он также назвал произошедшее "бессмысленным жестоким терактом" и выразил соболезнования родным и близким погибших.
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"С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", — написал он в Telegram-канале.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала как минимум десять минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.
Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
© РИА НовостиСгоревшие машины после удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
Сгоревшие машины после удара ВСУ по центру Белгорода