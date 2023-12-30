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В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок

В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде при обстреле ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок

Жертвами удара украинских войск по Белгороду стали десять человек, включая одного ребенка, сообщило МЧС. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:55

2023-12-30T16:55

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жертвами удара украинских войск по Белгороду стали десять человек, включая одного ребенка, сообщило МЧС."В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Кроме того, ранения получили 45 человек, среди которых четыре ребенка. Дальнейшие сведения уточняются.Ранее сообщалось о шести погибших и 24 пострадавших.В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для Белгорода выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава. Он также назвал произошедшее "бессмысленным жестоким терактом" и выразил соболезнования родным и близким погибших. "С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города", — написал он в Telegram-канале.Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала как минимум десять минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.

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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T16:55 true PT0M41S

Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-30T16:55 true PT0M54S

Жители Белгорода об обстреле Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально 2023-12-30T16:55 true PT1M28S

Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ 2023-12-30T16:55 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия, происшествия, массированный обстрел центра белгорода