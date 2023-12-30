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При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек - РИА Новости, 30.12.2023
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16:38 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919143341.html
При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек
При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек - РИА Новости, 30.12.2023
При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек
Жертвами удара украинских войск по центру Белгорода стали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:38
2023-12-30T18:25
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Жертвами удара украинских войск по центру Белгорода стали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."После обстрелов ВСУ центра Белгорода погибли шесть человек, еще 24 ранены", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось о пяти погибших и 25 пострадавших.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнял, что среди жертв как минимум двое детей. В городе запустили сирену ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего над городом появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала как минимум десять минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919119913.html
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918992099.html
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916452287.html
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Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек

При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек, 24 ранены

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Жертвами удара украинских войск по центру Белгорода стали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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"После обстрелов ВСУ центра Белгорода погибли шесть человек, еще 24 ранены", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники скорой помощи у жилого дома на улице Зеленой в Химках, пострадавшей от взрыва - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Брянской области при украинском обстреле погиб ребенок
Вчера, 13:46
Ранее сообщалось о пяти погибших и 25 пострадавших.
Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнял, что среди жертв как минимум двое детей. В городе запустили сирену ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего над городом появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала как минимум десять минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
Последствия обстрела жилых домов в поселке Уразово Белгородской области. 29 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области
29 декабря, 15:20
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.
Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме
18 декабря, 12:29
 
БелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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