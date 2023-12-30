https://ria.ru/20231230/belgorod-1919143341.html

При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек

При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек - РИА Новости, 30.12.2023

При украинском обстреле Белгорода погибли шесть человек

Жертвами удара украинских войск по центру Белгорода стали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:38

2023-12-30T16:38

2023-12-30T18:25

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Жертвами удара украинских войск по центру Белгорода стали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."После обстрелов ВСУ центра Белгорода погибли шесть человек, еще 24 ранены", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось о пяти погибших и 25 пострадавших.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнял, что среди жертв как минимум двое детей. В городе запустили сирену ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего над городом появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала как минимум десять минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919119913.html

https://ria.ru/20231229/obstrel-1918992099.html

https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916452287.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-30T16:38 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, массированный обстрел центра белгорода