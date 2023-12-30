https://ria.ru/20231230/belgorod-1919134635.html
В Белгороде сработала система оповещения об опасности
В Белгороде сработала система оповещения об опасности - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде сработала система оповещения об опасности
Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:47
2023-12-30T15:47
2023-12-30T18:25
происшествия
белгород
белгородская область
богдан хмельницкий
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. Около 15.00 в Белгороде раздались взрывы, после был виден черный дым над городом. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы. Автомобилисты и пешеходы обходят участок по соседним улицам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919133155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, богдан хмельницкий, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Богдан Хмельницкий, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде сработала система оповещения об опасности
Система оповещения об опасности работает в Белгороде, центр города перекрыт