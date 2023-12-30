https://ria.ru/20231230/belgorod-1919134635.html

В Белгороде сработала система оповещения об опасности

В Белгороде сработала система оповещения об опасности - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде сработала система оповещения об опасности

Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:47

2023-12-30T15:47

2023-12-30T18:25

происшествия

белгород

белгородская область

богдан хмельницкий

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. Около 15.00 в Белгороде раздались взрывы, после был виден черный дым над городом. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы. Автомобилисты и пешеходы обходят участок по соседним улицам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919133155.html

белгород

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородская область, богдан хмельницкий, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода