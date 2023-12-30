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В Белгороде сработала система оповещения об опасности - РИА Новости, 30.12.2023
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15:47 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919134635.html
В Белгороде сработала система оповещения об опасности
В Белгороде сработала система оповещения об опасности - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде сработала система оповещения об опасности
Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:47
2023-12-30T18:25
происшествия
белгород
белгородская область
богдан хмельницкий
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, передает корреспондент РИА Новости. Около 15.00 в Белгороде раздались взрывы, после был виден черный дым над городом. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы. Автомобилисты и пешеходы обходят участок по соседним улицам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919133155.html
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происшествия, белгород, белгородская область, богдан хмельницкий, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Богдан Хмельницкий, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде сработала система оповещения об опасности

Система оповещения об опасности работает в Белгороде, центр города перекрыт

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 дек – РИА Новости. Сирена работает в Белгороде после взрывов, центр города перекрыт, передает корреспондент РИА Новости.
Около 15.00 в Белгороде раздались взрывы, после был виден черный дым над городом. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы. Автомобилисты и пешеходы обходят участок по соседним улицам.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор.
Жители Белгорода об обстреле - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ центра Белгорода
Вчера, 15:36
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьБогдан ХмельницкийВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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