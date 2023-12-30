https://ria.ru/20231230/belgorod-1919133155.html
Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ центра Белгорода
Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ центра Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023
Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ центра Белгорода
Очевидец обстрела центра Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что в тот момент находился на рабочем месте в магазине и услышал "громкие хлопки", а сразу... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:36
2023-12-30T15:36
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Очевидец обстрела центра Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что в тот момент находился на рабочем месте в магазине и услышал "громкие хлопки", а сразу после услышал сирены оперативных служб."Находились на работе, услышали громкие хлопки, наверное, самые громкие за эти два года. Как-то сразу по инерции дергаешься вглубь помещения… Хотя все вокруг стеклянное, мы все как-то к стеночке поприжались, много людей было на выходных в магазине. Потом сразу дым пошел, сирены, службы, МЧС, машины. …я вышел на улицу, посмотрел - сразу все с парковочного комплекса, люди бежали и уезжали", - рассказал мужчина.По его словам, на улице были погибшие, а все оперативные службы прибыли на место "практически моментально".Корреспондент РИА Новости лично видел двоих погибших на улице Преображенской, еще одного погибшего - возле универмага "Белгород". Обстрелом серьезно повреждено здание кафе "Потапыч", также повреждения получили практически все торговые центры - в частности, ТЦ "Автоград" и универмаг "Белгород". Посередине пешеходной дорожки, возле универмага "Белгород", лежала опрокинутая оставленная пустая коляска. В соседних домах и нежилых зданиях выбиты стекла.Сейчас в центре города плохая связь, территория, подвергшаяся обстрелу, оцеплена. На месте работают оперативные службы и силовики.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919141286.html
белгород
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жители Белгорода об обстреле
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально
2023-12-30T15:36
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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
2023-12-30T15:36
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ центра Белгорода
Очевидец: при обстреле Белгорода были слышны хлопки, сразу прибыли оперслужбы
БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Очевидец обстрела центра Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что в тот момент находился на рабочем месте в магазине и услышал "громкие хлопки", а сразу после услышал сирены оперативных служб.
"Находились на работе, услышали громкие хлопки, наверное, самые громкие за эти два года. Как-то сразу по инерции дергаешься вглубь помещения… Хотя все вокруг стеклянное, мы все как-то к стеночке поприжались, много людей было на выходных в магазине. Потом сразу дым пошел, сирены, службы, МЧС
, машины. …я вышел на улицу, посмотрел - сразу все с парковочного комплекса, люди бежали и уезжали", - рассказал мужчина.
По его словам, на улице были погибшие, а все оперативные службы прибыли на место "практически моментально".
Корреспондент РИА Новости лично видел двоих погибших на улице Преображенской, еще одного погибшего - возле универмага "Белгород". Обстрелом серьезно повреждено здание кафе "Потапыч", также повреждения получили практически все торговые центры - в частности, ТЦ "Автоград" и универмаг "Белгород". Посередине пешеходной дорожки, возле универмага "Белгород", лежала опрокинутая оставленная пустая коляска. В соседних домах и нежилых зданиях выбиты стекла.
Сейчас в центре города плохая связь, территория, подвергшаяся обстрелу, оцеплена. На месте работают оперативные службы и силовики.
В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов