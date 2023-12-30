https://ria.ru/20231230/belgorod-1919133155.html

Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ центра Белгорода

Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ центра Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023

Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ центра Белгорода

Очевидец обстрела центра Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что в тот момент находился на рабочем месте в магазине и услышал "громкие хлопки", а сразу... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:36

2023-12-30T15:36

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

массированный обстрел центра белгорода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919150476_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_041cf97d99767772fab582be3d4e2e16.jpg

БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Очевидец обстрела центра Белгорода Александр рассказал РИА Новости, что в тот момент находился на рабочем месте в магазине и услышал "громкие хлопки", а сразу после услышал сирены оперативных служб."Находились на работе, услышали громкие хлопки, наверное, самые громкие за эти два года. Как-то сразу по инерции дергаешься вглубь помещения… Хотя все вокруг стеклянное, мы все как-то к стеночке поприжались, много людей было на выходных в магазине. Потом сразу дым пошел, сирены, службы, МЧС, машины. …я вышел на улицу, посмотрел - сразу все с парковочного комплекса, люди бежали и уезжали", - рассказал мужчина.По его словам, на улице были погибшие, а все оперативные службы прибыли на место "практически моментально".Корреспондент РИА Новости лично видел двоих погибших на улице Преображенской, еще одного погибшего - возле универмага "Белгород". Обстрелом серьезно повреждено здание кафе "Потапыч", также повреждения получили практически все торговые центры - в частности, ТЦ "Автоград" и универмаг "Белгород". Посередине пешеходной дорожки, возле универмага "Белгород", лежала опрокинутая оставленная пустая коляска. В соседних домах и нежилых зданиях выбиты стекла.Сейчас в центре города плохая связь, территория, подвергшаяся обстрелу, оцеплена. На месте работают оперативные службы и силовики.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919141286.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Белгорода об обстреле Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально 2023-12-30T15:36 true PT1M28S

Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ 2023-12-30T15:36 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, происшествия, массированный обстрел центра белгорода