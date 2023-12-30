https://ria.ru/20231230/belgorod-1919129364.html

ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей

ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей - РИА Новости, 30.12.2023

ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей

Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, предварительно, жертвами стали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:13

2023-12-30T15:13

2023-12-30T18:25

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, предварительно, жертвами стали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие", — написал он в Telegram-канале.Кроме того, при атаке несколько снарядов попали в жилой сектор, уточнил губернатор.Позднее Гладков сообщил, что в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Он призвал всех жителей спуститься в укрытие.Как сообщил корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего над городом появился черный дым. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет. Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.

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https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916452287.html

белгород

белгородская область

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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T15:13 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода