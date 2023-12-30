https://ria.ru/20231230/belgorod-1919129364.html
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей - РИА Новости, 30.12.2023
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей
Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, предварительно, жертвами стали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:13
2023-12-30T15:13
2023-12-30T18:25
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919140647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4cc3f1a381af079046379ae4c0f7c1d.jpg
БЕЛГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, предварительно, жертвами стали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие", — написал он в Telegram-канале.Кроме того, при атаке несколько снарядов попали в жилой сектор, уточнил губернатор.Позднее Гладков сообщил, что в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Он призвал всех жителей спуститься в укрытие.Как сообщил корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего над городом появился черный дым. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет. Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T15:13
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Массированный обстрел центра Белгорода
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей
Губернатор: ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей
БЕЛГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, предварительно, жертвами стали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие", — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, при атаке несколько снарядов попали в жилой сектор, уточнил губернатор.
Позднее Гладков сообщил, что в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Он призвал всех жителей спуститься в укрытие.
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Как сообщил корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего над городом появился черный дым. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы.
ВСУ
регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область
при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.
Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
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