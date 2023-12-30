Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919129364.html
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей - РИА Новости, 30.12.2023
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей
Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, предварительно, жертвами стали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:13
2023-12-30T18:25
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919140647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4cc3f1a381af079046379ae4c0f7c1d.jpg
БЕЛГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, предварительно, жертвами стали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие", — написал он в Telegram-канале.Кроме того, при атаке несколько снарядов попали в жилой сектор, уточнил губернатор.Позднее Гладков сообщил, что в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Он призвал всех жителей спуститься в укрытие.Как сообщил корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего над городом появился черный дым. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет. Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
https://ria.ru/20231207/oon-1914305466.html
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916452287.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T15:13
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919140647_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_388f5c16367a05a5cf59ed0828d8c9d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Массированный обстрел центра Белгорода
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей

Губернатор: ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру Белгорода, предварительно, жертвами стали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие", — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, при атаке несколько снарядов попали в жилой сектор, уточнил губернатор.
Позднее Гладков сообщил, что в Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Он призвал всех жителей спуститься в укрытие.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Совфед принял обращение к ООН о преступлениях Украины в отношении детей
7 декабря, 11:47
Как сообщил корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего над городом появился черный дым. Через несколько минут начала работать сирена. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать Белгородскую область при помощи реактивных снарядов. Силы ПВО уничтожили 13 ракет.
Как уточнил позднее Гладков, при попадании снаряда в частный дом погиб мужчина. Четыре человека, включая десятилетнего ребенка, получили ранения. Кроме того, были повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Европа не перестает финансировать терроризм Киева, заявили в Госдуме
18 декабря, 12:29
 
БелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала