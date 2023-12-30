https://ria.ru/20231230/belgorod-1919072321.html

В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек - РИА Новости, 30.12.2023

В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

В результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены, есть разрушения в десяти... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T00:48

2023-12-30T00:48

2023-12-30T01:04

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

россия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены, есть разрушения в десяти частных домах, повреждены две машины и система водообеспечения в городе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области в пятницу ночью. Губернатор региона сообщал, что, предварительно, один человек погиб, и один пострадал."В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены <...> Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля <...> Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в числе пострадавших есть десятилетний ребенок, он в состоянии средней степени тяжести. По словам Гладкова, на месте повреждения системы водообеспечения находятся аварийные бригады, восстановительные работы начнутся после определения месте повреждения.

https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919072231.html

белгород

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белгород, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков