В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек
Гладков: в результате ракетного обстрела Белгорода погиб человек, четверо ранены
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены, есть разрушения в десяти частных домах, повреждены две машины и система водообеспечения в городе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области в пятницу ночью. Губернатор региона сообщал, что, предварительно, один человек погиб, и один пострадал.
"В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены <...> Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля <...> Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в числе пострадавших есть десятилетний ребенок, он в состоянии средней степени тяжести. По словам Гладкова, на месте повреждения системы водообеспечения находятся аварийные бригады, восстановительные работы начнутся после определения месте повреждения.