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В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 30.12.2023 (обновлено: 01:04 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919072321.html
В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек
В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек - РИА Новости, 30.12.2023
В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек
В результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены, есть разрушения в десяти... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:48
2023-12-30T01:04
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены, есть разрушения в десяти частных домах, повреждены две машины и система водообеспечения в городе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области в пятницу ночью. Губернатор региона сообщал, что, предварительно, один человек погиб, и один пострадал."В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены &lt;...&gt; Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля &lt;...&gt; Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в числе пострадавших есть десятилетний ребенок, он в состоянии средней степени тяжести. По словам Гладкова, на месте повреждения системы водообеспечения находятся аварийные бригады, восстановительные работы начнутся после определения месте повреждения.
https://ria.ru/20231230/bespilotnik-1919072231.html
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россия
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белгород, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород погиб человек

Гладков: в результате ракетного обстрела Белгорода погиб человек, четверо ранены

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
Последствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены, есть разрушения в десяти частных домах, повреждены две машины и система водообеспечения в городе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области в пятницу ночью. Губернатор региона сообщал, что, предварительно, один человек погиб, и один пострадал.
"В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены <...> Различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля <...> Есть повреждение системы водообеспечения в городе Белгороде", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в числе пострадавших есть десятилетний ребенок, он в состоянии средней степени тяжести. По словам Гладкова, на месте повреждения системы водообеспечения находятся аварийные бригады, восстановительные работы начнутся после определения месте повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияРоссияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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