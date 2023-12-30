https://ria.ru/20231230/bars-1919126523.html

Снежного барса признали национальным символом Киргизии

Снежного барса признали национальным символом Киргизии - РИА Новости, 30.12.2023

Снежного барса признали национальным символом Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:49

2023-12-30T14:49

2023-12-30T14:49

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садыр жапаров

международный союз охраны природы

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БИШКЕК, 30 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы государства. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира. "В культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость. Поэтому, согласно сказаниям, барс был тотемным животным великого Манаса (богатыря из одноименного эпоса - ред.). О снежном барсе, единстве человека и природы было ярко описано в последнем романе нашего всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова "Когда падают горы", - уточнили в администрации президента. В настоящее время численность снежных барсов на территории Киргизии составляет примерно 300 особей. Благодаря ряду программ по сохранению популяции этих хищников, в последнее время она постепенно увеличивается.

https://ria.ru/20231222/flag-1917525549.html

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в мире, киргизия, садыр жапаров, международный союз охраны природы