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Снежного барса признали национальным символом Киргизии - РИА Новости, 30.12.2023
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14:49 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/bars-1919126523.html
Снежного барса признали национальным символом Киргизии
Снежного барса признали национальным символом Киргизии - РИА Новости, 30.12.2023
Снежного барса признали национальным символом Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:49
2023-12-30T14:49
в мире
киргизия
садыр жапаров
международный союз охраны природы
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БИШКЕК, 30 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы государства. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира. "В культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость. Поэтому, согласно сказаниям, барс был тотемным животным великого Манаса (богатыря из одноименного эпоса - ред.). О снежном барсе, единстве человека и природы было ярко описано в последнем романе нашего всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова "Когда падают горы", - уточнили в администрации президента. В настоящее время численность снежных барсов на территории Киргизии составляет примерно 300 особей. Благодаря ряду программ по сохранению популяции этих хищников, в последнее время она постепенно увеличивается.
https://ria.ru/20231222/flag-1917525549.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров, международный союз охраны природы
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров, Международный союз охраны природы
Снежного барса признали национальным символом Киргизии

Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом Киргизии

© РИА Новости / Максим БлиновСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Снежный барс. Архивное фото
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БИШКЕК, 30 дек - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе главы государства.
«
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира.
«
"В культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость. Поэтому, согласно сказаниям, барс был тотемным животным великого Манаса (богатыря из одноименного эпоса - ред.). О снежном барсе, единстве человека и природы было ярко описано в последнем романе нашего всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова "Когда падают горы", - уточнили в администрации президента.
В настоящее время численность снежных барсов на территории Киргизии составляет примерно 300 особей. Благодаря ряду программ по сохранению популяции этих хищников, в последнее время она постепенно увеличивается.
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В миреКиргизияСадыр ЖапаровМеждународный союз охраны природы
 
 
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