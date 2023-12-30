https://ria.ru/20231230/avariya-1919087969.html
В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек
В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек - РИА Новости, 30.12.2023
В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек
По меньшей мере один человек погиб и еще один серьезно пострадал в результате аварии с участием 15 легковых автомобилей и грузовика в немецкой федеральной земле РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T08:01
2023-12-30T08:01
2023-12-30T08:01
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и еще один серьезно пострадал в результате аварии с участием 15 легковых автомобилей и грузовика в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, случившейся, предварительно, из-за сильного града, сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию. Согласно данным полиции, авария произошла поздно вечером в пятницу на трассе А31 неподалеку от города Боркен рядом с нидерландской границей. По имеющейся информации, причиной аварии стали экстремальные погодные условия, вызванные сильным градом, однако обстоятельства происшествия полиции еще предстоит выяснить. В аварии погиб один человек, еще один доставлен в больницу с серьезными травмами. В последние дни в Германии бушует непогода: ФРГ столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями.
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РИА Новости
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в мире, авто, германия, северный рейн-вестфалия
В мире, Авто, Германия, Северный Рейн-Вестфалия
В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек
В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек, еще один пострадал
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
По меньшей мере один человек погиб и еще один серьезно пострадал в результате аварии с участием 15 легковых автомобилей и грузовика в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, случившейся, предварительно, из-за сильного града, сообщает агентство DPA
со ссылкой на местную полицию.
Согласно данным полиции, авария произошла поздно вечером в пятницу на трассе А31 неподалеку от города Боркен рядом с нидерландской границей. По имеющейся информации, причиной аварии стали экстремальные погодные условия, вызванные сильным градом, однако обстоятельства происшествия полиции еще предстоит выяснить.
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