https://ria.ru/20231230/avariya-1919087969.html

В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек

В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек - РИА Новости, 30.12.2023

В аварии с 16 автомобилями в Германии погиб человек

По меньшей мере один человек погиб и еще один серьезно пострадал в результате аварии с участием 15 легковых автомобилей и грузовика в немецкой федеральной земле РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:01

2023-12-30T08:01

2023-12-30T08:01

в мире

авто

германия

северный рейн-вестфалия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и еще один серьезно пострадал в результате аварии с участием 15 легковых автомобилей и грузовика в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, случившейся, предварительно, из-за сильного града, сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию. Согласно данным полиции, авария произошла поздно вечером в пятницу на трассе А31 неподалеку от города Боркен рядом с нидерландской границей. По имеющейся информации, причиной аварии стали экстремальные погодные условия, вызванные сильным градом, однако обстоятельства происшествия полиции еще предстоит выяснить. В аварии погиб один человек, еще один доставлен в больницу с серьезными травмами. В последние дни в Германии бушует непогода: ФРГ столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями.

https://ria.ru/20231229/dtp-1919014801.html

https://ria.ru/20231223/mvd-1917626929.html

германия

северный рейн-вестфалия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, германия, северный рейн-вестфалия