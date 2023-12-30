https://ria.ru/20231230/ataka-1919103695.html
Развожаев рассказал подробности отражения атаки надводного беспилотника ВСУ
Развожаев рассказал подробности отражения атаки надводного беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Развожаев рассказал подробности отражения атаки надводного беспилотника ВСУ
Безэкипажный катер украинских войск был уничтожен в трех километрах от Севастопольской бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:07
2023-12-30T11:07
2023-12-30T11:07
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Безэкипажный катер украинских войск был уничтожен в трех километрах от Севастопольской бухты, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что безэкипажный катер Украины, направлявшийся к Крыму, уничтожен утром в субботу в северо-западной части акватории Чёрного моря. "Громкие звуки, которые были слышно в городе - это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК", - написал Развожаев.Губернатор также призвать доверять только официальной информации.
https://ria.ru/20231230/bespilotniki-1919085923.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал подробности отражения атаки надводного беспилотника ВСУ
Развожаев: безэкипажный катер ВСУ уничтожили в 3 км от Севастопольской бухты