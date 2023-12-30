https://ria.ru/20231230/artilleriya-1919081641.html

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ

Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику ВСУ при выполнении огневых задач на... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T05:02

2023-12-30T05:02

2023-12-30T05:02

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения артиллерийской разведки группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции артиллерии и боевую технику противника. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону", - сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" после получения команды выдвинулись на огневые позиции, навелись и уничтожили назначенные позиции артиллерии и боевую технику ВСУ. "Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20231031/gaubitsy-1906326737.html

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