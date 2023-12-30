https://ria.ru/20231230/artilleriya-1919081641.html
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ
Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику ВСУ при выполнении огневых задач на... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:02
2023-12-30T05:02
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения артиллерийской разведки группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции артиллерии и боевую технику противника. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону", - сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" после получения команды выдвинулись на огневые позиции, навелись и уничтожили назначенные позиции артиллерии и боевую технику ВСУ. "Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила Купянском участке огневые позиции ВСУ
ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Подразделения артиллерийской разведки группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции артиллерии и боевую технику противника. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" после получения команды выдвинулись на огневые позиции, навелись и уничтожили назначенные позиции артиллерии и боевую технику ВСУ.
"Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - уточнили в МО РФ.
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