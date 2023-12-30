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Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/artilleriya-1919081641.html
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ
Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику ВСУ при выполнении огневых задач на... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:02
2023-12-30T05:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения артиллерийской разведки группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции артиллерии и боевую технику противника. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону", - сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" после получения команды выдвинулись на огневые позиции, навелись и уничтожили назначенные позиции артиллерии и боевую технику ВСУ. "Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении огневые позиции ВСУ

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила Купянском участке огневые позиции ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные огневые позиции артиллерии и боевую технику ВСУ при выполнении огневых задач на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Подразделения артиллерийской разведки группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения СВО с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли позиции артиллерии и боевую технику противника. Информация оперативно была передана реактивному артиллерийскому дивизиону", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" после получения команды выдвинулись на огневые позиции, навелись и уничтожили назначенные позиции артиллерии и боевую технику ВСУ.
"Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - уточнили в МО РФ.
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31 октября, 05:06
 
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