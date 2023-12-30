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Глава МИД Аргентины назвала причины отказа от вступления в БРИКС - РИА Новости, 30.12.2023
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05:37 30.12.2023 (обновлено: 15:52 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/argentina-1919082937.html
Глава МИД Аргентины назвала причины отказа от вступления в БРИКС
Глава МИД Аргентины назвала причины отказа от вступления в БРИКС - РИА Новости, 30.12.2023
Глава МИД Аргентины назвала причины отказа от вступления в БРИКС
Отказ Аргентины от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим, признала глава МИД страны Диана Мондино в интервью телеканалу La Nación. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:37
2023-12-30T15:52
аргентина
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хавьер милей
сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек — РИА Новости. Отказ Аргентины от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим, признала глава МИД страны Диана Мондино в интервью телеканалу La Nación.&quot;И то и то&quot;, — сказала она, отвечая на вопрос о том, было ли это решение идеологическим или практическим.При этом дипломат указала, что у Аргентины много экономических проблем."Цель БРИКС — торговля со странами, с которыми мы уже это имеем. &lt;...&gt; Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?" — сказала министр.Мондино напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитие отношений с "либеральными демократиями", в числе которых она упомянула США, Израиль, Новую Зеландию, Европу, Канаду.Накануне президент Аргентины Хавьер Милей направил лидерам стран БРИКС письмо, в котором уведомил об отказе от вступления страны в организацию. При этом новый глава государства выразил желание встретиться с ними.Как отметил в минувший вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС.Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.
https://ria.ru/20231229/argentina-1919032185.html
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аргентина, израиль, хавьер милей, сша, в мире, брикс
Аргентина, Израиль, Хавьер Милей, США, В мире, БРИКС
Глава МИД Аргентины назвала причины отказа от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины назвала отказ от вступления в БРИКС отчасти идеологическим

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек — РИА Новости. Отказ Аргентины от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим, признала глава МИД страны Диана Мондино в интервью телеканалу La Nación.
«

"И то и то", — сказала она, отвечая на вопрос о том, было ли это решение идеологическим или практическим.

При этом дипломат указала, что у Аргентины много экономических проблем.
"Цель БРИКС — торговля со странами, с которыми мы уже это имеем. <...> Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?" — сказала министр.
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Мондино напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитие отношений с "либеральными демократиями", в числе которых она упомянула США, Израиль, Новую Зеландию, Европу, Канаду.
Накануне президент Аргентины Хавьер Милей направил лидерам стран БРИКС письмо, в котором уведомил об отказе от вступления страны в организацию. При этом новый глава государства выразил желание встретиться с ними.
Как отметил в минувший вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС.
Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.
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АргентинаИзраильХавьер МилейСШАВ миреБРИКС
 
 
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