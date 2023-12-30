https://ria.ru/20231230/argentina-1919082937.html

Глава МИД Аргентины назвала причины отказа от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины назвала причины отказа от вступления в БРИКС - РИА Новости, 30.12.2023

Глава МИД Аргентины назвала причины отказа от вступления в БРИКС

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим, признала глава МИД страны Диана Мондино в интервью телеканалу La Nación. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T05:37

2023-12-30T05:37

2023-12-30T15:52

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек — РИА Новости. Отказ Аргентины от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим, признала глава МИД страны Диана Мондино в интервью телеканалу La Nación."И то и то", — сказала она, отвечая на вопрос о том, было ли это решение идеологическим или практическим.При этом дипломат указала, что у Аргентины много экономических проблем."Цель БРИКС — торговля со странами, с которыми мы уже это имеем. <...> Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?" — сказала министр.Мондино напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитие отношений с "либеральными демократиями", в числе которых она упомянула США, Израиль, Новую Зеландию, Европу, Канаду.Накануне президент Аргентины Хавьер Милей направил лидерам стран БРИКС письмо, в котором уведомил об отказе от вступления страны в организацию. При этом новый глава государства выразил желание встретиться с ними.Как отметил в минувший вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС.Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.

https://ria.ru/20231229/argentina-1919032185.html

https://ria.ru/20231229/reshenie-1919010695.html

аргентина

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аргентина, израиль, хавьер милей, сша, в мире, брикс