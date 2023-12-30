https://ria.ru/20231230/arest-1919148327.html

Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали

Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали - РИА Новости, 30.12.2023

Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали

Суд арестовал до 29 февраля 2024 года обвиняемого в убийстве пожилого мужчины, чье тело накануне вечером было обнаружено в Подмосковье, сообщается в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:11

2023-12-30T17:11

2023-12-30T17:11

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

брянская область

владимир легойда

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Суд арестовал до 29 февраля 2024 года обвиняемого в убийстве пожилого мужчины, чье тело накануне вечером было обнаружено в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды. Позже в СК РФ сообщили, что подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе борьбы убил. "С учетом позиции Видновской городской прокуратуры суд заключил под стражу до 29 февраля 2024 года ранее судимого 26-летнего жителя Брянской области, обвиняемого в убийстве пожилого мужчины... В судебном заседании он не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

россия

брянская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, брянская область, владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф)