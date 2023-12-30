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Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали
Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали - РИА Новости, 30.12.2023
Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали
Суд арестовал до 29 февраля 2024 года обвиняемого в убийстве пожилого мужчины, чье тело накануне вечером было обнаружено в Подмосковье, сообщается в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:11
2023-12-30T17:11
2023-12-30T17:11
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
брянская область
владимир легойда
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Суд арестовал до 29 февраля 2024 года обвиняемого в убийстве пожилого мужчины, чье тело накануне вечером было обнаружено в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды. Позже в СК РФ сообщили, что подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе борьбы убил. "С учетом позиции Видновской городской прокуратуры суд заключил под стражу до 29 февраля 2024 года ранее судимого 26-летнего жителя Брянской области, обвиняемого в убийстве пожилого мужчины... В судебном заседании он не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, брянская область, владимир легойда, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Брянская область, Владимир Легойда, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали
Суд арестовал обвиняемого в убийстве Романа Легойды до 29 февраля 2024 года