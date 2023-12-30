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Антонов объяснил, что означает реакция США на удары ВКС России в Украине - РИА Новости, 30.12.2023
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02:38 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/antonov-1919076406.html
Антонов объяснил, что означает реакция США на удары ВКС России в Украине
Антонов объяснил, что означает реакция США на удары ВКС России в Украине - РИА Новости, 30.12.2023
Антонов объяснил, что означает реакция США на удары ВКС России в Украине
Реакция представителей администрации США на удары Воздушно-космических сил России по военным объектам киевского режима свидетельствует об эффективности... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T02:38
2023-12-30T02:38
анатолий антонов
россия
сша
украина
джо байден
виталий кличко
воздушно-космические силы россии
нато
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Реакция представителей администрации США на удары Воздушно-космических сил России по военным объектам киевского режима свидетельствует об эффективности проводимой Москвой специальной военной операции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Президент США Джо Байден, комментируя ход спецоперации на Украине, выступил ранее с заявлением, что Россия якобы угрожает некоторым странам НАТО, что, в свою очередь, повышает риски вовлечения США в украинский конфликт. "Американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции. Это при том, что, как признают сами американцы, Вашингтон сумел объединить вокруг себя 50 государств, ведущих против России гибридную войну и бросивших на фронт против ВС РФ современное западное вооружение", - сказал Антонов, чей комментарий обнародовало посольство в соцсетях. По словам российского дипломата, задача у противников Москвы не изменилась и состоит в нанесении поражения РФ как на поле боя, так и в экономической сфере путем введения многочисленных рестрикций. "Несмотря на все потуги, эффект получается обратный. Россия за последний год "сосредоточилась", стала более монолитной, а эффективность и боеготовность Вооруженных Сил резко усилилась. Подтверждение тому - сегодняшние успешные удары российских ВКС по военным объектам киевского режима", - указал посол РФ. Антонов подчеркнул, что любые посягательства на безопасность России получат "решительный ответ", а российская армия выполнит "свой долг по защите Родины". Ранее сообщалось, что на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919074907.html
https://ria.ru/20231230/oon-1919071271.html
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анатолий антонов, россия, сша, украина, джо байден, виталий кличко, воздушно-космические силы россии, нато, вооруженные силы украины
Анатолий Антонов, Россия, США, Украина, Джо Байден, Виталий Кличко, Воздушно-космические силы России, НАТО, Вооруженные силы Украины
Антонов объяснил, что означает реакция США на удары ВКС России в Украине

Антонов: реакция США на удары ВКС России в Украине говорит об эффективности СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Реакция представителей администрации США на удары Воздушно-космических сил России по военным объектам киевского режима свидетельствует об эффективности проводимой Москвой специальной военной операции, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Президент США Джо Байден, комментируя ход спецоперации на Украине, выступил ранее с заявлением, что Россия якобы угрожает некоторым странам НАТО, что, в свою очередь, повышает риски вовлечения США в украинский конфликт.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Небензя опроверг обвинения в адрес России в "ударах" по мирным объектам
01:55
"Американская реакция на удары российских ВКС свидетельствует об эффективности специальной военной операции. Это при том, что, как признают сами американцы, Вашингтон сумел объединить вокруг себя 50 государств, ведущих против России гибридную войну и бросивших на фронт против ВС РФ современное западное вооружение", - сказал Антонов, чей комментарий обнародовало посольство в соцсетях.
По словам российского дипломата, задача у противников Москвы не изменилась и состоит в нанесении поражения РФ как на поле боя, так и в экономической сфере путем введения многочисленных рестрикций.
"Несмотря на все потуги, эффект получается обратный. Россия за последний год "сосредоточилась", стала более монолитной, а эффективность и боеготовность Вооруженных Сил резко усилилась. Подтверждение тому - сегодняшние успешные удары российских ВКС по военным объектам киевского режима", - указал посол РФ.
Антонов подчеркнул, что любые посягательства на безопасность России получат "решительный ответ", а российская армия выполнит "свой долг по защите Родины".
Сотрудник МЧС Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО
00:25
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Военнослужащий в Марьинке - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Посол Антонов рассказал о страхе в США после освобождения Россией Марьинки
28 декабря, 05:38
 
Анатолий АнтоновРоссияСШАУкраинаДжо БайденВиталий КличкоВоздушно-космические силы РоссииНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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