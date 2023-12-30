https://ria.ru/20231230/aktivisty-1919173018.html
Климатические активисты заблокировали трассу в Амстердаме
Климатические активисты заблокировали трассу в Амстердаме - РИА Новости, 30.12.2023
Климатические активисты заблокировали трассу в Амстердаме
Сотни климатических активистов из движения Extinction Rebellion в субботу заблокировали автомагистраль A10 на юге Амстердама с требованием от нидерландской... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T19:37
2023-12-30T19:37
2023-12-30T19:37
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ГААГА, 30 дек - РИА Новости. Сотни климатических активистов из движения Extinction Rebellion в субботу заблокировали автомагистраль A10 на юге Амстердама с требованием от нидерландской банковской группы ING прекратить финансирование ископаемого топлива, пишет Nu.nl. Сообщается, что в субботу днем сотни демонстрантов вышли на трассу А10, несмотря на запрет демонстрации со стороны муниципалитета Амстердама, который назвал безответственным план активистов выйти с протестом на оживленную автомагистраль. При этом активисты пообещали не блокировать выделенную для экстренных служб полосу. Климатические активисты Extinction Rebellion протестуют против действий ING, которые, по их мнению, вредят климату, и требуют от компании прекратить инвестиции в ископаемое топливо. До 2014 года штаб-квартира банка располагалась в здании рядом с трассой А10. Отмечается, что движение транспорта было перенаправлено на другую магистраль из-за протеста. Демонстрация проходит без инцидентов.
https://ria.ru/20231210/venetsiya-1914891964.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, амстердам, ing, нидерланды
В мире, Амстердам, ING, Нидерланды
Климатические активисты заблокировали трассу в Амстердаме
Nu.nl: сотни климатических активистов заблокировали трассу А10 в Амстердаме
ГААГА, 30 дек - РИА Новости.
Сотни климатических активистов из движения Extinction Rebellion в субботу заблокировали автомагистраль A10 на юге Амстердама с требованием от нидерландской банковской группы ING прекратить финансирование ископаемого топлива, пишет Nu.nl
.
Сообщается, что в субботу днем сотни демонстрантов вышли на трассу А10, несмотря на запрет демонстрации со стороны муниципалитета Амстердама, который назвал безответственным план активистов выйти с протестом на оживленную автомагистраль. При этом активисты пообещали не блокировать выделенную для экстренных служб полосу.
Климатические активисты Extinction Rebellion протестуют против действий ING, которые, по их мнению, вредят климату, и требуют от компании прекратить инвестиции в ископаемое топливо. До 2014 года штаб-квартира банка располагалась в здании рядом с трассой А10.
Отмечается, что движение транспорта было перенаправлено на другую магистраль из-за протеста.
Демонстрация проходит без инцидентов.
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