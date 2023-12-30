https://ria.ru/20231230/aktivisty-1919173018.html

Климатические активисты заблокировали трассу в Амстердаме

Климатические активисты заблокировали трассу в Амстердаме - РИА Новости, 30.12.2023

Климатические активисты заблокировали трассу в Амстердаме

Сотни климатических активистов из движения Extinction Rebellion в субботу заблокировали автомагистраль A10 на юге Амстердама с требованием от нидерландской... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:37

2023-12-30T19:37

2023-12-30T19:37

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ГААГА, 30 дек - РИА Новости. Сотни климатических активистов из движения Extinction Rebellion в субботу заблокировали автомагистраль A10 на юге Амстердама с требованием от нидерландской банковской группы ING прекратить финансирование ископаемого топлива, пишет Nu.nl. Сообщается, что в субботу днем сотни демонстрантов вышли на трассу А10, несмотря на запрет демонстрации со стороны муниципалитета Амстердама, который назвал безответственным план активистов выйти с протестом на оживленную автомагистраль. При этом активисты пообещали не блокировать выделенную для экстренных служб полосу. Климатические активисты Extinction Rebellion протестуют против действий ING, которые, по их мнению, вредят климату, и требуют от компании прекратить инвестиции в ископаемое топливо. До 2014 года штаб-квартира банка располагалась в здании рядом с трассой А10. Отмечается, что движение транспорта было перенаправлено на другую магистраль из-за протеста. Демонстрация проходит без инцидентов.

https://ria.ru/20231210/venetsiya-1914891964.html

амстердам

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, амстердам, ing, нидерланды