https://ria.ru/20231230/akter-1919181907.html
Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон
Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон - РИА Новости, 30.12.2023
Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон
Британский актер Том (Томас) Уилкинсон, дважды номинировавшийся на премию американской киноакадемии "Оскар", скончался в возрасте 75 лет, передает британское... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:54
2023-12-30T20:54
2023-12-30T20:54
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919181701_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_0f455ae8d649698a028ab6c39c88720a.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский актер Том (Томас) Уилкинсон, дважды номинировавшийся на премию американской киноакадемии "Оскар", скончался в возрасте 75 лет, передает британское агентство Press Association со ссылкой на семью актера. Номинации получали его роли в фильмах "В спальне" (2001) и "Майкл Клейтон" (2007). "Британский актер, номинировавшийся на "Оскар", Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме Fully Monty ("Мужской стриптиз" - ред.), скончался в возрасте 75 лет", - передает агентство. Роль в фильме "Мужской стриптиз" (1997) принесла актеру премию Британской академии в области кино (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". А за игру в сериале "Джон Адамс" (2008) Уилкинсон получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ". Также актер известен своим участием в фильмах "Влюбленный Шекспир" (1998), "Отель Гранд Будапешт" (2014) и многих других.
https://ria.ru/20231226/franklin-1918211508.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919181701_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_013800953d71dad009dd03854ee36248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон
Дважды номинант на "Оскар", актер Том Уилкинсон скончался в возрасте 75 лет
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский актер Том (Томас) Уилкинсон, дважды номинировавшийся на премию американской киноакадемии "Оскар", скончался в возрасте 75 лет, передает британское агентство Press Association со ссылкой на семью актера.
Номинации получали его роли в фильмах "В спальне" (2001) и "Майкл Клейтон" (2007).
«
"Британский актер, номинировавшийся на "Оскар", Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме Fully Monty ("Мужской стриптиз" - ред.), скончался в возрасте 75 лет", - передает агентство.
Роль в фильме "Мужской стриптиз" (1997) принесла актеру премию Британской академии в области кино (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". А за игру в сериале "Джон Адамс" (2008) Уилкинсон получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ".
Также актер известен своим участием в фильмах "Влюбленный Шекспир" (1998), "Отель Гранд Будапешт" (2014) и многих других.
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Франклин