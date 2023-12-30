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Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон - РИА Новости, 30.12.2023
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20:54 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/akter-1919181907.html
Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон
Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон - РИА Новости, 30.12.2023
Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон
Британский актер Том (Томас) Уилкинсон, дважды номинировавшийся на премию американской киноакадемии "Оскар", скончался в возрасте 75 лет, передает британское... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:54
2023-12-30T20:54
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский актер Том (Томас) Уилкинсон, дважды номинировавшийся на премию американской киноакадемии "Оскар", скончался в возрасте 75 лет, передает британское агентство Press Association со ссылкой на семью актера. Номинации получали его роли в фильмах "В спальне" (2001) и "Майкл Клейтон" (2007). "Британский актер, номинировавшийся на "Оскар", Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме Fully Monty ("Мужской стриптиз" - ред.), скончался в возрасте 75 лет", - передает агентство. Роль в фильме "Мужской стриптиз" (1997) принесла актеру премию Британской академии в области кино (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". А за игру в сериале "Джон Адамс" (2008) Уилкинсон получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ". Также актер известен своим участием в фильмах "Влюбленный Шекспир" (1998), "Отель Гранд Будапешт" (2014) и многих других.
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Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон

Дважды номинант на "Оскар", актер Том Уилкинсон скончался в возрасте 75 лет

© AP Photo / Invision / Chris PizzelloБританский актер Том Уилкинсон
Британский актер Том Уилкинсон - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Британский актер Том Уилкинсон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский актер Том (Томас) Уилкинсон, дважды номинировавшийся на премию американской киноакадемии "Оскар", скончался в возрасте 75 лет, передает британское агентство Press Association со ссылкой на семью актера.
Номинации получали его роли в фильмах "В спальне" (2001) и "Майкл Клейтон" (2007).
«
"Британский актер, номинировавшийся на "Оскар", Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме Fully Monty ("Мужской стриптиз" - ред.), скончался в возрасте 75 лет", - передает агентство.
Роль в фильме "Мужской стриптиз" (1997) принесла актеру премию Британской академии в области кино (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". А за игру в сериале "Джон Адамс" (2008) Уилкинсон получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ".
Также актер известен своим участием в фильмах "Влюбленный Шекспир" (1998), "Отель Гранд Будапешт" (2014) и многих других.
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