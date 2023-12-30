https://ria.ru/20231230/akter-1919181907.html

Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон

Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон - РИА Новости, 30.12.2023

Умер дважды номинированный на "Оскар" актер Том Уилкинсон

Британский актер Том (Томас) Уилкинсон, дважды номинировавшийся на премию американской киноакадемии "Оскар", скончался в возрасте 75 лет, передает британское... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:54

2023-12-30T20:54

2023-12-30T20:54

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Британский актер Том (Томас) Уилкинсон, дважды номинировавшийся на премию американской киноакадемии "Оскар", скончался в возрасте 75 лет, передает британское агентство Press Association со ссылкой на семью актера. Номинации получали его роли в фильмах "В спальне" (2001) и "Майкл Клейтон" (2007). "Британский актер, номинировавшийся на "Оскар", Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме Fully Monty ("Мужской стриптиз" - ред.), скончался в возрасте 75 лет", - передает агентство. Роль в фильме "Мужской стриптиз" (1997) принесла актеру премию Британской академии в области кино (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". А за игру в сериале "Джон Адамс" (2008) Уилкинсон получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана мини-сериала или фильма на ТВ". Также актер известен своим участием в фильмах "Влюбленный Шекспир" (1998), "Отель Гранд Будапешт" (2014) и многих других.

https://ria.ru/20231226/franklin-1918211508.html

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