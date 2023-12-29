https://ria.ru/20231229/zrk-1918958323.html
ВС России уничтожили украинские пусковые установки иностранных ЗРК
ВС России уничтожили украинские пусковые установки иностранных ЗРК - РИА Новости, 29.12.2023
ВС России уничтожили украинские пусковые установки иностранных ЗРК
Российские военные за неделю уничтожили украинские пусковые установки зенитных ракетных комплексов из Норвегии, Германии и Франции, сообщило в пятницу... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:48
2023-12-29T13:48
2023-12-29T13:48
специальная военная операция на украине
россия
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франция
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили украинские пусковые установки зенитных ракетных комплексов из Норвегии, Германии и Франции, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "За прошедшую неделю уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов: NASAMS норвежского производства, IRIS-T производства ФРГ и Crotale-NG производства Франции, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20231229/ataka-1918956526.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, германия, франция, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Франция, ЗРК С-300, Безопасность
ВС России уничтожили украинские пусковые установки иностранных ЗРК
ВС России уничтожили украинские пусковые установки ЗРК из Норвегии и ФРГ