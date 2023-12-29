https://ria.ru/20231229/zrk-1918958323.html

ВС России уничтожили украинские пусковые установки иностранных ЗРК

ВС России уничтожили украинские пусковые установки иностранных ЗРК - РИА Новости, 29.12.2023

ВС России уничтожили украинские пусковые установки иностранных ЗРК

Российские военные за неделю уничтожили украинские пусковые установки зенитных ракетных комплексов из Норвегии, Германии и Франции, сообщило в пятницу... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:48

2023-12-29T13:48

2023-12-29T13:48

специальная военная операция на украине

россия

германия

франция

зрк с-300

безопасность

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили украинские пусковые установки зенитных ракетных комплексов из Норвегии, Германии и Франции, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "За прошедшую неделю уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов: NASAMS норвежского производства, IRIS-T производства ФРГ и Crotale-NG производства Франции, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20231229/ataka-1918956526.html

россия

германия

франция

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Варвара Скокшина

россия, германия, франция, зрк с-300, безопасность