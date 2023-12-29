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Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных - РИА Новости, 29.12.2023
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19:02 29.12.2023 (обновлено: 19:04 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/zoopark-1919040031.html
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных - РИА Новости, 29.12.2023
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных, 31 декабря - сокращенный день, сообщается в Telegram-канале зоопарка. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:02
2023-12-29T19:04
московский зоопарк
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных, 31 декабря - сокращенный день, сообщается в Telegram-канале зоопарка. "Московский зоопарк в праздничные дни работает без выходных. 31 декабря - сокращенный рабочий день: с 09.00 до 15.00. Кассы открыты до 14.00", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 1 января зоопарк работает в обычном зимнем режиме: с 09.00 до 17.00, вход до 16.00.
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московский зоопарк, новый год
Московский зоопарк, Новый год
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных

Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных, 31 декабря - сокращенный день, сообщается в Telegram-канале зоопарка.
"Московский зоопарк в праздничные дни работает без выходных. 31 декабря - сокращенный рабочий день: с 09.00 до 15.00. Кассы открыты до 14.00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 января зоопарк работает в обычном зимнем режиме: с 09.00 до 17.00, вход до 16.00.
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