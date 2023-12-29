https://ria.ru/20231229/zoopark-1919040031.html
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных - РИА Новости, 29.12.2023
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных, 31 декабря - сокращенный день, сообщается в Telegram-канале зоопарка. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:02
2023-12-29T19:02
2023-12-29T19:04
московский зоопарк
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590709116_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_30f258f75ec0fea9c8beace3e285c40a.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных, 31 декабря - сокращенный день, сообщается в Telegram-канале зоопарка. "Московский зоопарк в праздничные дни работает без выходных. 31 декабря - сокращенный рабочий день: с 09.00 до 15.00. Кассы открыты до 14.00", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 1 января зоопарк работает в обычном зимнем режиме: с 09.00 до 17.00, вход до 16.00.
https://ria.ru/20231229/obychai-1915598141.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590709116_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_4dc59bfac79284f33cb6c370c10a1ce5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский зоопарк, новый год
Московский зоопарк, Новый год
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных
Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных