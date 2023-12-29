https://ria.ru/20231229/zoopark-1919040031.html

Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных

Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных - РИА Новости, 29.12.2023

Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных

Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных, 31 декабря - сокращенный день, сообщается в Telegram-канале зоопарка. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T19:02

2023-12-29T19:02

2023-12-29T19:04

московский зоопарк

новый год

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Московский зоопарк в праздничные дни будет работать без выходных, 31 декабря - сокращенный день, сообщается в Telegram-канале зоопарка. "Московский зоопарк в праздничные дни работает без выходных. 31 декабря - сокращенный рабочий день: с 09.00 до 15.00. Кассы открыты до 14.00", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 1 января зоопарк работает в обычном зимнем режиме: с 09.00 до 17.00, вход до 16.00.

https://ria.ru/20231229/obychai-1915598141.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк, новый год