https://ria.ru/20231229/zombi-1918877083.html

Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США

Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США - РИА Новости, 29.12.2023

Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США

Смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD) у оленей известна еще с 1960-х годов, случаев заражения людей пока не зафиксировано, но... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T03:26

2023-12-29T03:26

2023-12-29T04:16

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD) у оленей известна еще с 1960-х годов, случаев заражения людей пока не зафиксировано, но это может случиться, если съесть мясо инфицированного животного, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов. Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США распространилась смертельно опасная болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют "болезнью зомби оленей". "Насколько я знаю, первые случаи были зафиксированы в Канаде еще в 1960 году. Именно там была обнаружена эта прионная болезнь, истощающая хроническая болезнь оленей, также известная как CWD. Есть данные о том, что прионные заболевания являются антропозаонозными, то есть вероятность передачи этого инфекционного белка от животных к человеку есть. Конкретных случаев, связанных с CWD, пока не зафиксировано", - сказал Артамонов. Прионной болезнью называют прогрессирующее поражение головного мозга, вызванное инфекционными белками (прионами). При этом, отметил эксперт, известны случаи заражения человека аналогичным заболеванием, болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Люди заражались, употребив в пищу инфицированное мясо коровы, поэтому существует риск перехода CWD к человеку подобным образом, если, например, охотники съедят мясо заболевшего оленя. "Важно, что прионные заболевания очень медленно развиваются, иногда в течение нескольких лет, и никак не поддаются лечению. Есть только экспериментальные методы лечения, классических вакцин нет. Никакие антибиотики, противовирусные препараты не работают, потому что вакцины предназначены против возбудителей по типу вирусов, бактерий, различных микроорганизмов, а это инфекционный белок", - пояснил Артамонов. По его словам, заболевания, подобные CWD, называют губчатой энцефалопатией. Название связано с тем, что "отравленный" белок влияет на нервную ткань, и мозг "буквально превращается в губку". Вследствие этого происходят нарушения поведения, вспышки агрессии, животные могут нападать на сородичей.

https://ria.ru/20231127/virus-1912202374.html

https://ria.ru/20231229/murashko-1918866376.html

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