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Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США - РИА Новости, 29.12.2023
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03:26 29.12.2023 (обновлено: 04:16 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/zombi-1918877083.html
Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США
Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США - РИА Новости, 29.12.2023
Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США
Смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD) у оленей известна еще с 1960-х годов, случаев заражения людей пока не зафиксировано, но... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T03:26
2023-12-29T04:16
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD) у оленей известна еще с 1960-х годов, случаев заражения людей пока не зафиксировано, но это может случиться, если съесть мясо инфицированного животного, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов. Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США распространилась смертельно опасная болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют "болезнью зомби оленей". "Насколько я знаю, первые случаи были зафиксированы в Канаде еще в 1960 году. Именно там была обнаружена эта прионная болезнь, истощающая хроническая болезнь оленей, также известная как CWD. Есть данные о том, что прионные заболевания являются антропозаонозными, то есть вероятность передачи этого инфекционного белка от животных к человеку есть. Конкретных случаев, связанных с CWD, пока не зафиксировано", - сказал Артамонов. Прионной болезнью называют прогрессирующее поражение головного мозга, вызванное инфекционными белками (прионами). При этом, отметил эксперт, известны случаи заражения человека аналогичным заболеванием, болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Люди заражались, употребив в пищу инфицированное мясо коровы, поэтому существует риск перехода CWD к человеку подобным образом, если, например, охотники съедят мясо заболевшего оленя. "Важно, что прионные заболевания очень медленно развиваются, иногда в течение нескольких лет, и никак не поддаются лечению. Есть только экспериментальные методы лечения, классических вакцин нет. Никакие антибиотики, противовирусные препараты не работают, потому что вакцины предназначены против возбудителей по типу вирусов, бактерий, различных микроорганизмов, а это инфекционный белок", - пояснил Артамонов. По его словам, заболевания, подобные CWD, называют губчатой энцефалопатией. Название связано с тем, что "отравленный" белок влияет на нервную ткань, и мозг "буквально превращается в губку". Вследствие этого происходят нарушения поведения, вспышки агрессии, животные могут нападать на сородичей.
https://ria.ru/20231127/virus-1912202374.html
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р-фарм, сша, канада
Р-фарм, США, Канада
Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США

Эксперт Артамонов: болезнь "зомби-оленей" в США может перекинуться на людей

© РИА Новости / Владимир АстапковичОлень
Олень - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Олень. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD) у оленей известна еще с 1960-х годов, случаев заражения людей пока не зафиксировано, но это может случиться, если съесть мясо инфицированного животного, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов "Р-Фарм" Андрей Артамонов.
Ранее издание Guardian сообщило, что в Йеллоустонском национальном парке в США распространилась смертельно опасная болезнь хронического изнурения (CWD), которую также называют "болезнью зомби оленей".
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"Насколько я знаю, первые случаи были зафиксированы в Канаде еще в 1960 году. Именно там была обнаружена эта прионная болезнь, истощающая хроническая болезнь оленей, также известная как CWD. Есть данные о том, что прионные заболевания являются антропозаонозными, то есть вероятность передачи этого инфекционного белка от животных к человеку есть. Конкретных случаев, связанных с CWD, пока не зафиксировано", - сказал Артамонов.
Прионной болезнью называют прогрессирующее поражение головного мозга, вызванное инфекционными белками (прионами).
При этом, отметил эксперт, известны случаи заражения человека аналогичным заболеванием, болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Люди заражались, употребив в пищу инфицированное мясо коровы, поэтому существует риск перехода CWD к человеку подобным образом, если, например, охотники съедят мясо заболевшего оленя.
"Важно, что прионные заболевания очень медленно развиваются, иногда в течение нескольких лет, и никак не поддаются лечению. Есть только экспериментальные методы лечения, классических вакцин нет. Никакие антибиотики, противовирусные препараты не работают, потому что вакцины предназначены против возбудителей по типу вирусов, бактерий, различных микроорганизмов, а это инфекционный белок", - пояснил Артамонов.
По его словам, заболевания, подобные CWD, называют губчатой энцефалопатией. Название связано с тем, что "отравленный" белок влияет на нервную ткань, и мозг "буквально превращается в губку". Вследствие этого происходят нарушения поведения, вспышки агрессии, животные могут нападать на сородичей.
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