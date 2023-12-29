https://ria.ru/20231229/zhitel-1918930108.html

Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать против России

Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать против России - РИА Новости, 29.12.2023

Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать против России

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую организацию и... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:07

2023-12-29T12:07

2023-12-29T12:07

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую организацию и воевать против ВС РФ, сообщили журналистам в ведомстве. "Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене и к участию в террористической организации. По данным ведомства, фигурант является жителем Краснодарского края.

https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html

краснодарский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодарский край