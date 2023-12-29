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Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать против России
Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать против России - РИА Новости, 29.12.2023
Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать против России
Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую организацию и... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:07
2023-12-29T12:07
2023-12-29T12:07
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую организацию и воевать против ВС РФ, сообщили журналистам в ведомстве. "Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене и к участию в террористической организации. По данным ведомства, фигурант является жителем Краснодарского края.
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867657186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Жителя Кубани задержали при попытке уехать воевать против России
ФСБ задержала жителя Кубани при попытке уехать воевать против российской армии
КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали местного жителя при попытке выезда на Украину, где он планировал вступить в террористическую организацию и воевать против ВС РФ, сообщили журналистам в ведомстве.
"Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ. Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене и к участию в террористической организации. По данным ведомства, фигурант является жителем Краснодарского края.
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