https://ria.ru/20231229/zelenskiy-1918916751.html

Зеленский продал украинцев как пушечное мясо, заявил Медведчук

Зеленский продал украинцев как пушечное мясо, заявил Медведчук - РИА Новости, 29.12.2023

Зеленский продал украинцев как пушечное мясо, заявил Медведчук

Владимир Зеленский, отказавшись от мирных переговоров, продал граждан Украины как пушечное мясо ради собственной выгоды и обогащения в конфликте с Россией,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:11

2023-12-29T11:11

2023-12-29T11:11

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский, отказавшись от мирных переговоров, продал граждан Украины как пушечное мясо ради собственной выгоды и обогащения в конфликте с Россией, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской статье на сайте "Смотрим". "Клика Зеленского вообще не рассчитывала на украинские ресурсы в военном конфликте, чего никогда не скрывала. Она рассчитывала бесконечно черпать иностранные ресурсы и, таким образом, побеждать Россию… Все это создало следующую военно-экономическую схему: Запад дает деньги и вооружение, а Украина — солдат, и таким образом они собираются сокрушить Россию. Именно на эту сделку пошел Зеленский, когда отказался от мирных переговоров", - написал Медведчук. По его словам, Зеленский заведомо "продал украинских граждан на пушечное мясо, с тем чтобы поиметь выгоды от войны с Россией". Он отметил, что ради этого Зеленский поломал прежнюю экономику "на корню, полностью поставив себя в зависимость от внешних вливаний". "Зеленскому ясно дали понять, что если он хочет "продолжения банкета", то от него требуются победы. А где их взять, если армия истощена? Значит, ради схемы получения сверхприбылей от войны надо кинуть на пушечное мясо все население Украины. Отсюда зверства военкомов и дикие заявления политиков по поводу необходимости немедленно увеличить призыв в армию", - пояснил Медведчук. По его мнению, даже главком украинских войск валерий Залужный понимает, что "таким образом оздоровить потенциальных призывников не выйдет", но вслед за Зеленским пытается выжать из неработающей схемы как можно больше денег. "Так сегодня на Украине делают все, кто наживается на этой войне... Они понимают, что война проиграна, и требуют себе больше денег, чтобы после поражения страны обеспечить себе сладкую жизнь. Война Украиной была проиграна не тогда, когда наступление не удалось, а когда Зеленский понадеялся на западную помощь и продал украинских граждан в кровавую схему обогащения на войне", - добавил Медведчук. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, виктор медведчук, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр