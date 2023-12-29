https://ria.ru/20231229/yakutsk-1919000680.html

В Якутске обнаружили убитым молодого певца

В Якутске обнаружили убитым молодого певца - РИА Новости, 29.12.2023

В Якутске обнаружили убитым молодого певца

Молодого певца и актера обнаружили убитым в Якутске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:50

2023-12-29T15:50

2023-12-29T15:50

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ЯКУТСК, 29 дек - РИА Новости. Молодого певца и актера обнаружили убитым в Якутске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Тело (Александра) Васильева (известен под псевдонимом Alex Khan) обнаружили в квартире на улице Петра Алексеева. Его зарезали. Предварительно, подозреваемый - отец одного из его друзей. Мужчина после убийства покончил с собой. Возбуждено дело об убийстве", - рассказал источник. По официальной информации следственного управления СК РФ по Якутии, тело 27-летнего мужчины обнаружено с колото-резаным ранением в области грудной клетки. "На месте происшествия проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в СУСК.

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2023

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происшествия, якутск, россия, новости культуры