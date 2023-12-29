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В Якутске обнаружили убитым молодого певца - РИА Новости, 29.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:50 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/yakutsk-1919000680.html
В Якутске обнаружили убитым молодого певца
В Якутске обнаружили убитым молодого певца - РИА Новости, 29.12.2023
В Якутске обнаружили убитым молодого певца
Молодого певца и актера обнаружили убитым в Якутске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:50
2023-12-29T15:50
культура
происшествия
якутск
россия
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ЯКУТСК, 29 дек - РИА Новости. Молодого певца и актера обнаружили убитым в Якутске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Тело (Александра) Васильева (известен под псевдонимом Alex Khan) обнаружили в квартире на улице Петра Алексеева. Его зарезали. Предварительно, подозреваемый - отец одного из его друзей. Мужчина после убийства покончил с собой. Возбуждено дело об убийстве", - рассказал источник. По официальной информации следственного управления СК РФ по Якутии, тело 27-летнего мужчины обнаружено с колото-резаным ранением в области грудной клетки. "На месте происшествия проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в СУСК.
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происшествия, якутск, россия, новости культуры
Культура, Происшествия, Якутск, Россия, Новости культуры
В Якутске обнаружили убитым молодого певца

СУСК: в Якутске найден убитым певец Александр Васильев, известный как Alex Khan

© Якутский колледж культуры и искусств/YoutubeПевец Александр Васильев
Певец Александр Васильев
© Якутский колледж культуры и искусств/Youtube
Певец Александр Васильев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 дек - РИА Новости. Молодого певца и актера обнаружили убитым в Якутске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело (Александра) Васильева (известен под псевдонимом Alex Khan) обнаружили в квартире на улице Петра Алексеева. Его зарезали. Предварительно, подозреваемый - отец одного из его друзей. Мужчина после убийства покончил с собой. Возбуждено дело об убийстве", - рассказал источник.
По официальной информации следственного управления СК РФ по Якутии, тело 27-летнего мужчины обнаружено с колото-резаным ранением в области грудной клетки. "На месте происшествия проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в СУСК.
© Фото : Следком Якутии/TelegramСотрудник СК РФ на месте обнаружения тела мужчины в Якутске
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела мужчины в Якутске - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Следком Якутии/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела мужчины в Якутске
 
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