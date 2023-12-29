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СМИ: Wildberries увеличит тарифы для продавцов бытовой техники - РИА Новости, 29.12.2023
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01:50 29.12.2023 (обновлено: 07:04 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/wildberries-1918872085.html
СМИ: Wildberries увеличит тарифы для продавцов бытовой техники
СМИ: Wildberries увеличит тарифы для продавцов бытовой техники - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: Wildberries увеличит тарифы для продавцов бытовой техники
Интернет-магазин Wildberries 8 января увеличит комиссию на продажу бытовой техники и электронных товаров, об этом пишет издание РБК со ссылкой на представителя... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T01:50
2023-12-29T07:04
экономика
татьяна бакальчук
wildberries
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Интернет-магазин Wildberries 8 января увеличит комиссию на продажу бытовой техники и электронных товаров, об этом пишет издание РБК со ссылкой на представителя маркетплейса."На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на два процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)", — сообщил он.По информации издания, комиссия на процессоры вырастет на семь процентных пунктов, на умные часы — на десять. По словам представителя интернет-магазина, на стоимость остальных категорий товаров изменения не повлияют.Представитель Wildberries также отметил, что в уходящем году компания дважды снижала комиссию на электронные товары, что дало возможность продавцам увеличить доходы.Wildberries – российский онлайн-ритейлер. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).
https://ria.ru/20231228/wildberries-1918662870.html
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экономика, татьяна бакальчук, wildberries, россия
Экономика, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Россия
СМИ: Wildberries увеличит тарифы для продавцов бытовой техники

РБК: Wildberries повысит тарифы для продавцов электроники и бытовой техники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Интернет-магазин Wildberries 8 января увеличит комиссию на продажу бытовой техники и электронных товаров, об этом пишет издание РБК со ссылкой на представителя маркетплейса.
«
"На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на два процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.)", — сообщил он.
По информации издания, комиссия на процессоры вырастет на семь процентных пунктов, на умные часы — на десять. По словам представителя интернет-магазина, на стоимость остальных категорий товаров изменения не повлияют.
Представитель Wildberries также отметил, что в уходящем году компания дважды снижала комиссию на электронные товары, что дало возможность продавцам увеличить доходы.
Wildberries – российский онлайн-ритейлер. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Вчера, 10:59
 
ЭкономикаТатьяна БакальчукWildberriesРоссия
 
 
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