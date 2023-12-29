https://ria.ru/20231229/vzryvy-1919067926.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 29.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:24
2023-12-29T23:24
2023-12-29T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной ранее воздушной тревогиУкраинские СМИ также сообщают о взрывах в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Херсоне.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
СМИ Украины: в Харьковской области и подконтрольном Киеву Херсоне звучат взрывы