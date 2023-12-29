https://ria.ru/20231229/vzryvy-1919067926.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 29.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T23:24

2023-12-29T23:24

2023-12-29T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной ранее воздушной тревогиУкраинские СМИ также сообщают о взрывах в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Херсоне.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины