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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 29.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:24 29.12.2023 (обновлено: 23:29 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/vzryvy-1919067926.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 29.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T23:24
2023-12-29T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной ранее воздушной тревогиУкраинские СМИ также сообщают о взрывах в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Херсоне.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

СМИ Украины: в Харьковской области и подконтрольном Киеву Херсоне звучат взрывы

© AP Photo / Leo CorreaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Харьков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной ранее воздушной тревоги
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Херсоне.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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