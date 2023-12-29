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В Днепропетровске после взрывов остановили движение некоторых автобусов
В Днепропетровске после взрывов остановили движение некоторых автобусов - РИА Новости, 29.12.2023
В Днепропетровске после взрывов остановили движение некоторых автобусов
Движение ряда автобусов, троллейбусов и трамваев остановлено в Днепропетровске после взрывов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:59
2023-12-29T09:59
2023-12-29T09:59
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Движение ряда автобусов, троллейбусов и трамваев остановлено в Днепропетровске после взрывов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове. "В Днепре (так после переименования на Украине называют Днепропетровск – ред.) после обстрела остановили движение ряда троллейбусов, автобусов и трамваев", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске после взрывов остановили движение некоторых автобусов
В Днепропетровске после взрывов приостановили движение ряда автобусов и трамваев