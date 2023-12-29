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СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:07
2023-12-29T09:07
2023-12-29T09:07
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы