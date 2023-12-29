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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 29.12.2023 (обновлено: 12:01 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918893022.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах - РИА Новости, 29.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах
Во многих городах Украины, в том числе столице, прогремели взрывы, пишут местные СМИ. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:40
2023-12-29T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Во многих городах Украины, в том числе столице, прогремели взрывы, пишут местные СМИ.На всей территории страны объявляли воздушную тревогу."Киев — взрывы. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации телеканала "Общественное" в Telegram.Позже мэр города Виталий Кличко написал о повторных взрывах, подтвердил информацию об интенсивной работе системы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в Подольском районе горит складское помещение.Сообщается о взрывах в пригороде Днепропетровска и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уже третья волна ударов, есть проблемы с подачей электроэнергии, повреждены склады и предприятия.Во Львове на западе Украины произошел пожар на "объекте критической инфраструктуры" после нескольких "прилетов", написал в Telegram мэр Андрей Садовой. Он не стал приводить другие детали.Кроме того, звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Харькове и Львове

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceМесто взрыва в Киеве
Место взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Во многих городах Украины, в том числе столице, прогремели взрывы, пишут местные СМИ.
На всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
"Киев — взрывы. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации телеканала "Общественное" в Telegram.
Позже мэр города Виталий Кличко написал о повторных взрывах, подтвердил информацию об интенсивной работе системы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в Подольском районе горит складское помещение.
Сообщается о взрывах в пригороде Днепропетровска и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уже третья волна ударов, есть проблемы с подачей электроэнергии, повреждены склады и предприятия.
Во Львове на западе Украины произошел пожар на "объекте критической инфраструктуры" после нескольких "прилетов", написал в Telegram мэр Андрей Садовой. Он не стал приводить другие детали.
Кроме того, звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области.
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