Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Харькове и Львове
© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceМесто взрыва в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Во многих городах Украины, в том числе столице, прогремели взрывы, пишут местные СМИ.
На всей территории страны объявляли воздушную тревогу.
"Киев — взрывы. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации телеканала "Общественное" в Telegram.
Позже мэр города Виталий Кличко написал о повторных взрывах, подтвердил информацию об интенсивной работе системы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в Подольском районе горит складское помещение.
Сообщается о взрывах в пригороде Днепропетровска и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уже третья волна ударов, есть проблемы с подачей электроэнергии, повреждены склады и предприятия.
Во Львове на западе Украины произошел пожар на "объекте критической инфраструктуры" после нескольких "прилетов", написал в Telegram мэр Андрей Садовой. Он не стал приводить другие детали.
Кроме того, звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области.