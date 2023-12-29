https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918893022.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах - РИА Новости, 29.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах

Во многих городах Украины, в том числе столице, прогремели взрывы, пишут местные СМИ. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:40

2023-12-29T08:40

2023-12-29T12:01

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Во многих городах Украины, в том числе столице, прогремели взрывы, пишут местные СМИ.На всей территории страны объявляли воздушную тревогу."Киев — взрывы. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации телеканала "Общественное" в Telegram.Позже мэр города Виталий Кличко написал о повторных взрывах, подтвердил информацию об интенсивной работе системы противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях. По его данным, в Подольском районе горит складское помещение.Сообщается о взрывах в пригороде Днепропетровска и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уже третья волна ударов, есть проблемы с подачей электроэнергии, повреждены склады и предприятия.Во Львове на западе Украины произошел пожар на "объекте критической инфраструктуры" после нескольких "прилетов", написал в Telegram мэр Андрей Садовой. Он не стал приводить другие детали.Кроме того, звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области, Одессе и Конотопе Сумской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина