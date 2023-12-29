https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918891449.html

СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске

СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске - РИА Новости, 29.12.2023

СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске

Взрывы раздаются в пригороде Днепропетровска и Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:20

2023-12-29T08:20

2023-12-29T08:20

в мире

днепропетровск

харьков

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в пригороде Днепропетровска и Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Днепр (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.), в пригороде раздаются взрывы. Также громко в Полтавской области. Предварительно - работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Зеркало недели". По информации украинского телеканала "Общественное", взрывы слышны также в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/istrebiteli-1918799600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровск, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины