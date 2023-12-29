СМИ сообщили о мощном взрыве в Сумской области
"РБК — Украина": в Конотопе Сумской области прогремел мощный взрыв
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мощный взрыв прозвучал в городе Конотоп Сумской области Украина на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило агентство "РБК-Украина".
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове.
"В Конотопе Сумской области прозвучал мощный взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.