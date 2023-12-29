За год было около 300 вылетов для перехвата авиации России, утверждает НАТО
НАТО: в 2023 году совершено более 300 вылетов для перехвата самолетов из России
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 дек – РИА Новости. НАТО утверждает, что за 2023 год ВВС государств-членов военного блока совершили более 300 вылетов для сопровождения российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, в основном над Балтикой.
«
"В 2023 году по всей Европе ВВС стран НАТО совершили более 300 вылетов по тревоге для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, большинство из них – над Балтийским морем", - говорится в заявлении пресс-службы альянса.
В НАТО утверждают, что вылеты осуществляются в случаях, когда нет представления о цели приближения российских самолетов к границам натовских государств. В частности, указывается, что военные самолеты РФ не передают коды транспондеров, планы полета и не взаимодействуют с авиадиспетчерами.
«
"Подавляющее большинство случаев сближения в воздухе разрешалось профессионально и безопасно силами альянса и России. Нарушение воздушного пространства альянса российскими военными самолетами остаются редкими и, как правило, очень короткими", - говорится в заявлении.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.