https://ria.ru/20231229/vylety-1918977917.html

За год было около 300 вылетов для перехвата авиации России, утверждает НАТО

За год было около 300 вылетов для перехвата авиации России, утверждает НАТО - РИА Новости, 29.12.2023

За год было около 300 вылетов для перехвата авиации России, утверждает НАТО

НАТО утверждает, что за 2023 год ВВС государств-членов военного блока совершили более 300 вылетов для сопровождения российских самолетов, приближающихся к... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:30

2023-12-29T14:30

2023-12-29T14:32

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БРЮССЕЛЬ, 29 дек – РИА Новости. НАТО утверждает, что за 2023 год ВВС государств-членов военного блока совершили более 300 вылетов для сопровождения российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, в основном над Балтикой. "В 2023 году по всей Европе ВВС стран НАТО совершили более 300 вылетов по тревоге для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, большинство из них – над Балтийским морем", - говорится в заявлении пресс-службы альянса. В НАТО утверждают, что вылеты осуществляются в случаях, когда нет представления о цели приближения российских самолетов к границам натовских государств. В частности, указывается, что военные самолеты РФ не передают коды транспондеров, планы полета и не взаимодействуют с авиадиспетчерами. "Подавляющее большинство случаев сближения в воздухе разрешалось профессионально и безопасно силами альянса и России. Нарушение воздушного пространства альянса российскими военными самолетами остаются редкими и, как правило, очень короткими", - говорится в заявлении. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20231229/nato-1918925428.html

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россия, нато, европа