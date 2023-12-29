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За год было около 300 вылетов для перехвата авиации России, утверждает НАТО - РИА Новости, 29.12.2023
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14:30 29.12.2023 (обновлено: 14:32 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/vylety-1918977917.html
За год было около 300 вылетов для перехвата авиации России, утверждает НАТО
За год было около 300 вылетов для перехвата авиации России, утверждает НАТО - РИА Новости, 29.12.2023
За год было около 300 вылетов для перехвата авиации России, утверждает НАТО
НАТО утверждает, что за 2023 год ВВС государств-членов военного блока совершили более 300 вылетов для сопровождения российских самолетов, приближающихся к... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:30
2023-12-29T14:32
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БРЮССЕЛЬ, 29 дек – РИА Новости. НАТО утверждает, что за 2023 год ВВС государств-членов военного блока совершили более 300 вылетов для сопровождения российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, в основном над Балтикой. "В 2023 году по всей Европе ВВС стран НАТО совершили более 300 вылетов по тревоге для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, большинство из них – над Балтийским морем", - говорится в заявлении пресс-службы альянса. В НАТО утверждают, что вылеты осуществляются в случаях, когда нет представления о цели приближения российских самолетов к границам натовских государств. В частности, указывается, что военные самолеты РФ не передают коды транспондеров, планы полета и не взаимодействуют с авиадиспетчерами. "Подавляющее большинство случаев сближения в воздухе разрешалось профессионально и безопасно силами альянса и России. Нарушение воздушного пространства альянса российскими военными самолетами остаются редкими и, как правило, очень короткими", - говорится в заявлении. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20231229/nato-1918925428.html
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россия, нато, европа
Россия, НАТО, Европа
За год было около 300 вылетов для перехвата авиации России, утверждает НАТО

НАТО: в 2023 году совершено более 300 вылетов для перехвата самолетов из России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 дек – РИА Новости. НАТО утверждает, что за 2023 год ВВС государств-членов военного блока совершили более 300 вылетов для сопровождения российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, в основном над Балтикой.
«
"В 2023 году по всей Европе ВВС стран НАТО совершили более 300 вылетов по тревоге для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса, большинство из них – над Балтийским морем", - говорится в заявлении пресс-службы альянса.
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В НАТО утверждают, что вылеты осуществляются в случаях, когда нет представления о цели приближения российских самолетов к границам натовских государств. В частности, указывается, что военные самолеты РФ не передают коды транспондеров, планы полета и не взаимодействуют с авиадиспетчерами.
«
"Подавляющее большинство случаев сближения в воздухе разрешалось профессионально и безопасно силами альянса и России. Нарушение воздушного пространства альянса российскими военными самолетами остаются редкими и, как правило, очень короткими", - говорится в заявлении.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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