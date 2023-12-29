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ЦИК зарегистрировал группу избирателей Русских для выдвижения на выборы
ЦИК зарегистрировал группу избирателей Русских для выдвижения на выборы - РИА Новости, 29.12.2023
ЦИК зарегистрировал группу избирателей Русских для выдвижения на выборы
Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Рады Русских, а... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:14
2023-12-29T12:14
2023-12-29T12:14
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Рады Русских, а также ее уполномоченных представителей, следует из постановления. Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских подала документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения 27 декабря. Ранее в СМИ сообщалось, что блогеру удалось собрать более 500 подписей для самовыдвижения. "Зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Русских Рады Лизмовны. Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве четырех человек", - говорится в документе. В качестве уполномоченных представителей группы избирателей ЦИК зарегистрировал Эльмиру Алиеву, Анастасию Исаханян, Светлану Корабель, Степана Соловьева. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата – Светлану Корабель и Степана Соловьева. Кроме того, кандидату было разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысяч подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента назначены на 17 марта.
https://ria.ru/20231228/pamfilova-1918690261.html
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РИА Новости
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политика, россия, екатеринбург
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Екатеринбург
ЦИК зарегистрировал группу избирателей Русских для выдвижения на выборы
ЦИК зарегистрировал группу избирателей блогера Русских для выдвижения на выборы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Рады Русских, а также ее уполномоченных представителей, следует из постановления.
Бьюти-блогер из Екатеринбурга
Рада Русских подала документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения 27 декабря. Ранее в СМИ сообщалось, что блогеру удалось собрать более 500 подписей для самовыдвижения.
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"Зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Русских Рады Лизмовны. Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве четырех человек", - говорится в документе.
В качестве уполномоченных представителей группы избирателей ЦИК зарегистрировал Эльмиру Алиеву, Анастасию Исаханян, Светлану Корабель, Степана Соловьева.
Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата – Светлану Корабель и Степана Соловьева.
Кроме того, кандидату было разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысяч подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента назначены на 17 марта.
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