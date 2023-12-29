https://ria.ru/20231229/vybory-1918930945.html

ЦИК зарегистрировал группу избирателей Русских для выдвижения на выборы

ЦИК зарегистрировал группу избирателей Русских для выдвижения на выборы - РИА Новости, 29.12.2023

ЦИК зарегистрировал группу избирателей Русских для выдвижения на выборы

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Рады Русских, а... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:14

2023-12-29T12:14

2023-12-29T12:14

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Рады Русских, а также ее уполномоченных представителей, следует из постановления. Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских подала документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты России в порядке самовыдвижения 27 декабря. Ранее в СМИ сообщалось, что блогеру удалось собрать более 500 подписей для самовыдвижения. "Зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Русских Рады Лизмовны. Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве четырех человек", - говорится в документе. В качестве уполномоченных представителей группы избирателей ЦИК зарегистрировал Эльмиру Алиеву, Анастасию Исаханян, Светлану Корабель, Степана Соловьева. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата – Светлану Корабель и Степана Соловьева. Кроме того, кандидату было разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысяч подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента назначены на 17 марта.

https://ria.ru/20231228/pamfilova-1918690261.html

https://ria.ru/20231220/agitatsiya-1916959713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, екатеринбург