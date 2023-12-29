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В Берлине и в Бонне развернут российские избирательные участки - РИА Новости, 29.12.2023
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08:31 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/vybory-1918892327.html
В Берлине и в Бонне развернут российские избирательные участки
В Берлине и в Бонне развернут российские избирательные участки - РИА Новости, 29.12.2023
В Берлине и в Бонне развернут российские избирательные участки
Избирательные участки российской стороны в Германии для голосования на выборах президента РФ в 2024 году будут развернуты на базе посольства в Берлине и... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:31
2023-12-29T08:31
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Избирательные участки российской стороны в Германии для голосования на выборах президента РФ в 2024 году будут развернуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Подготовка к организации и проведению в ФРГ голосования на выборах президента Российской Федерации – центральная задача российских диппредставительств за рубежом. В связи с беспрецедентным решением германской стороны закрыть четыре из пяти российских консульских учреждений, избирательные участки будут развёрнуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне", - сказал дипломат. Нечаев добавил, что российская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей и сотрудников. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Ранее в декабре в немецком городе Лейпциг состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации. С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. 31 декабря текущего года генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратят свою деятельность, участки лишатся дипломатической неприкосновенности. Как ранее заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России Гейза фон Гайр.
https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918434057.html
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в мире, россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат)
В Берлине и в Бонне развернут российские избирательные участки

В Берлине и в Бонне развернут избирательные участки на выборах президента России

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкНа избирательном участке
На избирательном участке - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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На избирательном участке. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Избирательные участки российской стороны в Германии для голосования на выборах президента РФ в 2024 году будут развернуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Подготовка к организации и проведению в ФРГ голосования на выборах президента Российской Федерации – центральная задача российских диппредставительств за рубежом. В связи с беспрецедентным решением германской стороны закрыть четыре из пяти российских консульских учреждений, избирательные участки будут развёрнуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне", - сказал дипломат.
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Памфилова: в ДЭГ на выборах смогут принять участие больше трети избирателей
27 декабря, 13:42
Нечаев добавил, что российская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей и сотрудников.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Ранее в декабре в немецком городе Лейпциг состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации.
С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. 31 декабря текущего года генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратят свою деятельность, участки лишатся дипломатической неприкосновенности.
Как ранее заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России Гейза фон Гайр.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Вчера, 11:32
 
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