https://ria.ru/20231229/vybory-1918892327.html
В Берлине и в Бонне развернут российские избирательные участки
В Берлине и в Бонне развернут российские избирательные участки - РИА Новости, 29.12.2023
В Берлине и в Бонне развернут российские избирательные участки
Избирательные участки российской стороны в Германии для голосования на выборах президента РФ в 2024 году будут развернуты на базе посольства в Берлине и... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:31
2023-12-29T08:31
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Избирательные участки российской стороны в Германии для голосования на выборах президента РФ в 2024 году будут развернуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. "Подготовка к организации и проведению в ФРГ голосования на выборах президента Российской Федерации – центральная задача российских диппредставительств за рубежом. В связи с беспрецедентным решением германской стороны закрыть четыре из пяти российских консульских учреждений, избирательные участки будут развёрнуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне", - сказал дипломат. Нечаев добавил, что российская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей и сотрудников. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Ранее в декабре в немецком городе Лейпциг состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации. С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. 31 декабря текущего года генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратят свою деятельность, участки лишатся дипломатической неприкосновенности. Как ранее заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России Гейза фон Гайр.
https://ria.ru/20231227/pamfilova-1918434057.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат)
В Берлине и в Бонне развернут российские избирательные участки
В Берлине и в Бонне развернут избирательные участки на выборах президента России
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Избирательные участки российской стороны в Германии для голосования на выборах президента РФ в 2024 году будут развернуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Подготовка к организации и проведению в ФРГ голосования на выборах президента Российской Федерации – центральная задача российских диппредставительств за рубежом. В связи с беспрецедентным решением германской стороны закрыть четыре из пяти российских консульских учреждений, избирательные участки будут развёрнуты на базе посольства в Берлине и генконсульства в Бонне", - сказал дипломат.
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Нечаев добавил, что российская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей и сотрудников.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Ранее в декабре в немецком городе Лейпциг
состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства Российской Федерации.
С апреля 2023 года из Германии были высланы несколько десятков российских дипломатов. Также было принято решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. 31 декабря текущего года генконсульства России в Гамбурге
, Лейпциге, Мюнхене
и Франкфурте-на-Майне
прекратят свою деятельность, участки лишатся дипломатической неприкосновенности.
Как ранее заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен тогдашний посол ФРГ в России Гейза фон Гайр.
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