https://ria.ru/20231229/vsu-1919003392.html

"Самое мощное". Генерал ВСУ раскрыл, к чему привел российский ракетный удар

"Самое мощное". Генерал ВСУ раскрыл, к чему привел российский ракетный удар - РИА Новости, 30.12.2023

"Самое мощное". Генерал ВСУ раскрыл, к чему привел российский ракетный удар

Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой". РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-29T15:57

2023-12-29T15:57

2023-12-30T01:28

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сергей кривонос

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".По словам военного, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает."Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?" — возмутился генерал.По мнению Кривоноса, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно."Это просто безобразие", — резюмировал он.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20231228/regiony-1918789460.html

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политика, украина, россия, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины