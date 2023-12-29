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"Самое мощное". Генерал ВСУ раскрыл, к чему привел российский ракетный удар - РИА Новости, 30.12.2023
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15:57 29.12.2023 (обновлено: 01:28 30.12.2023)
https://ria.ru/20231229/vsu-1919003392.html
"Самое мощное". Генерал ВСУ раскрыл, к чему привел российский ракетный удар
"Самое мощное". Генерал ВСУ раскрыл, к чему привел российский ракетный удар - РИА Новости, 30.12.2023
"Самое мощное". Генерал ВСУ раскрыл, к чему привел российский ракетный удар
Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T15:57
2023-12-30T01:28
политика
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сергей кривонос
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".По словам военного, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает."Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?" — возмутился генерал.По мнению Кривоноса, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно."Это просто безобразие", — резюмировал он.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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политика, украина, россия, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Самое мощное". Генерал ВСУ раскрыл, к чему привел российский ракетный удар

Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ 29 декабря поразили мощнейшее предприятие Украины

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".
По словам военного, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает.
«
"Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?" — возмутился генерал.
По мнению Кривоноса, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно.
"Это просто безобразие", — резюмировал он.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
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Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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