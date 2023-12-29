https://ria.ru/20231229/vstrecha-1918945572.html
Путин проведет рабочую встречу с председателем правления "Аэрофлота"
Путин проведет рабочую встречу с председателем правления "Аэрофлота" - РИА Новости, 29.12.2023
Путин проведет рабочую встречу с председателем правления "Аэрофлота"
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:08
2023-12-29T13:08
2023-12-29T13:08
аэрофлот
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня на докладе у президента будет генеральный директор и председатель правления "Аэрофлота" Сергей Александровский. Собственно, доклад о том, как развивается группа компаний, группа компаний большая, как идут перевозки и, в том числе, Путин посчитал необходимым заслушать Александровского в контексте темы "плоских" тарифов, она, в том числе, много озвучивалась гражданами во время прямой линии, среди обращений, которые граждане направляли президенту", - сказал Песков.Он добавил, что также обсудят тему продления в следующем году "плоских" тарифов.Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва - Симферополь. В 2015 году программа расширена на города ДФО."Плоский" тариф авиакомпании остаётся одним из самых доступных в России, которыми могут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа, но и все желающие пассажиры.На ежегодной большой пресс-конференции глава государства заявил, что действие "плоских" тарифов на авиабилеты для перелетов на Дальний Восток России будет продлено на 2024 год. Он добавил, что продление обычно происходит "в конце года, после моих консультаций с "Аэрофлотом", прежде всего, с другими компаниями, с министерством транспорта".
https://ria.ru/20231222/uregulirovanie-1917578893.html
https://ria.ru/20231221/aeroflot-1917146488.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bd94a1b0cdc4d9ccf393519bad804ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, россия, владимир путин
Аэрофлот, Россия, Владимир Путин
Путин проведет рабочую встречу с председателем правления "Аэрофлота"
Песков: Путин проведет рабочую встречу с председателем правления "Аэрофлота"
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня на докладе у президента будет генеральный директор и председатель правления "Аэрофлота" Сергей Александровский. Собственно, доклад о том, как развивается группа компаний, группа компаний большая, как идут перевозки и, в том числе, Путин посчитал необходимым заслушать Александровского в контексте темы "плоских" тарифов, она, в том числе, много озвучивалась гражданами во время прямой линии, среди обращений, которые граждане направляли президенту", - сказал Песков.
"Аэрофлот" и лизингодатели завершили урегулирование по 28 воздушным судам
Он добавил, что также обсудят тему продления в следующем году "плоских" тарифов.
Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва
- Симферополь
. В 2015 году программа расширена на города ДФО.
"Плоский" тариф авиакомпании остаётся одним из самых доступных в России, которыми могут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа, но и все желающие пассажиры.
На ежегодной большой пресс-конференции глава государства заявил, что действие "плоских" тарифов на авиабилеты для перелетов на Дальний Восток
России будет продлено на 2024 год. Он добавил, что продление обычно происходит "в конце года, после моих консультаций с "Аэрофлотом", прежде всего, с другими компаниями, с министерством транспорта".
"Аэрофлот" рассказал, когда начнет продажу билетов в Краснодар