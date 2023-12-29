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"У военных есть шанс": Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
"У военных есть шанс": Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины - РИА Новости, 29.12.2023
"У военных есть шанс": Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
Военные могут заполучить власть на Украине, поскольку правление действующего президента Владимира Зеленского некомпетентно, заявил бывший разведчик Вооруженных... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:33
2023-12-29T14:33
2023-12-29T14:33
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Военные могут заполучить власть на Украине, поскольку правление действующего президента Владимира Зеленского некомпетентно, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive."Если Зеленского больше не любят, люди понимают, что его действия все больше и больше оторваны от реальности, у военных есть шанс. Я не говорю, что это будет переворот, я говорю, что военные могут самой компетентной силой, которая сможет управлять страной", — отметил он.Шаффер подчеркнул, что такому развитию событий способствует раскол между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, в частности по вопросу мобилизации: они перекладывают ответственность за привлечение еще 500 тысяч человек друг на друга.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"У военных есть шанс": Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
Экс-разведчик Шаффер: военные могут захватить власть на Украине