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Охорзин: 2024 год может стать рекордным по росту накопительных вкладов - РИА Новости, 29.12.2023
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09:15 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/vklady-1918860014.html
Охорзин: 2024 год может стать рекордным по росту накопительных вкладов
Охорзин: 2024 год может стать рекордным по росту накопительных вкладов - РИА Новости, 29.12.2023
Охорзин: 2024 год может стать рекордным по росту накопительных вкладов
Наступающий год может стать рекордным по росту банковских вкладов населения, в то время как рынок кредитования ждет охлаждение на 25-30%, считает заместитель... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:15
2023-12-29T09:15
экономика
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наступающий год может стать рекордным по росту банковских вкладов населения, в то время как рынок кредитования ждет охлаждение на 25-30%, считает заместитель президента – председателя правления АО "Почта Банк" Алексей Охорзин."В первом полугодии, скорее всего, будем жить с высокой ключевой ставкой. Этот период будет довольно непростым для кредитования, но выгодным для сбережений. Следующий год может стать рекордным по росту привлеченных средств населения в банках", - сказал Охорзин в интервью РИА Новости.Он добавил, что шаги, которые ЦБ предпринял по повышению ключевой ставки, притормозили кредитование физических лиц в целом. "С учетом сентябрьских и октябрьских регуляторных поправок объемы кредитования на рынке уменьшились примерно на треть", - отметил Охорзин.По его мнению, ввиду ужесточения кредитного регулирования рынок в будущем году ждет охлаждение в среднем на 25-30%."Думаю, что объемы выдач по итогам текущего года, в следующем вряд ли будут достигнуты. В то же время, в условиях ограничительных мер фокус сместится в сторону залогового кредитования - классических ипотечных кредитов, а также кредитов под залог движимого и недвижимого имущества. Кроме того, ожидаем активного прироста клиентской базы – даже более динамичного, чем в этом году", - прогнозирует Охорзин.Тем, кто хочет сохранить и приумножить сбережения, представитель Почта Банка советует разместить их на вкладе на срок полгода и более под достаточно высокие ставки, которые сегодня предлагают банки.По его словам, создать подушку финансовой безопасности можно, откладывая определенную сумму с зарплаты. "Откладывать можно с любой суммы даже по 5-10% от ежемесячного дохода. Главное – сделать это одним из своих "обязательных платежей". Просто копить "на черный день" — не лучшая мотивация, эффективнее откладывать на конкретные цели", - резюмировал Охорзин.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), почта банк, новости компаний - экономика
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Почта банк, Новости компаний - Экономика

Охорзин: 2024 год может стать рекордным по росту накопительных вкладов

© Фото : АО "Почта Банк"Заместитель президента – председателя правления АО "Почта Банк" Алексей Охорзин
Заместитель президента – председателя правления АО Почта Банк Алексей Охорзин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : АО "Почта Банк"
Заместитель президента – председателя правления АО "Почта Банк" Алексей Охорзин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наступающий год может стать рекордным по росту банковских вкладов населения, в то время как рынок кредитования ждет охлаждение на 25-30%, считает заместитель президента – председателя правления АО "Почта Банк" Алексей Охорзин.
«
"В первом полугодии, скорее всего, будем жить с высокой ключевой ставкой. Этот период будет довольно непростым для кредитования, но выгодным для сбережений. Следующий год может стать рекордным по росту привлеченных средств населения в банках", - сказал Охорзин в интервью РИА Новости.
Он добавил, что шаги, которые ЦБ предпринял по повышению ключевой ставки, притормозили кредитование физических лиц в целом. "С учетом сентябрьских и октябрьских регуляторных поправок объемы кредитования на рынке уменьшились примерно на треть", - отметил Охорзин.
По его мнению, ввиду ужесточения кредитного регулирования рынок в будущем году ждет охлаждение в среднем на 25-30%.
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«
"Думаю, что объемы выдач по итогам текущего года, в следующем вряд ли будут достигнуты. В то же время, в условиях ограничительных мер фокус сместится в сторону залогового кредитования - классических ипотечных кредитов, а также кредитов под залог движимого и недвижимого имущества. Кроме того, ожидаем активного прироста клиентской базы – даже более динамичного, чем в этом году", - прогнозирует Охорзин.
Тем, кто хочет сохранить и приумножить сбережения, представитель Почта Банка советует разместить их на вкладе на срок полгода и более под достаточно высокие ставки, которые сегодня предлагают банки.
По его словам, создать подушку финансовой безопасности можно, откладывая определенную сумму с зарплаты. "Откладывать можно с любой суммы даже по 5-10% от ежемесячного дохода. Главное – сделать это одним из своих "обязательных платежей". Просто копить "на черный день" — не лучшая мотивация, эффективнее откладывать на конкретные цели", - резюмировал Охорзин.
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