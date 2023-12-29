https://ria.ru/20231229/vklady-1918860014.html

Охорзин: 2024 год может стать рекордным по росту накопительных вкладов

Охорзин: 2024 год может стать рекордным по росту накопительных вкладов - РИА Новости, 29.12.2023

Охорзин: 2024 год может стать рекордным по росту накопительных вкладов

Наступающий год может стать рекордным по росту банковских вкладов населения, в то время как рынок кредитования ждет охлаждение на 25-30%, считает заместитель... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:15

2023-12-29T09:15

2023-12-29T09:15

экономика

центральный банк рф (цб рф)

почта банк

новости компаний - экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918792986_0:224:3065:1948_1920x0_80_0_0_2a02aa11dc02ac3f2c15b959885addfb.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наступающий год может стать рекордным по росту банковских вкладов населения, в то время как рынок кредитования ждет охлаждение на 25-30%, считает заместитель президента – председателя правления АО "Почта Банк" Алексей Охорзин."В первом полугодии, скорее всего, будем жить с высокой ключевой ставкой. Этот период будет довольно непростым для кредитования, но выгодным для сбережений. Следующий год может стать рекордным по росту привлеченных средств населения в банках", - сказал Охорзин в интервью РИА Новости.Он добавил, что шаги, которые ЦБ предпринял по повышению ключевой ставки, притормозили кредитование физических лиц в целом. "С учетом сентябрьских и октябрьских регуляторных поправок объемы кредитования на рынке уменьшились примерно на треть", - отметил Охорзин.По его мнению, ввиду ужесточения кредитного регулирования рынок в будущем году ждет охлаждение в среднем на 25-30%."Думаю, что объемы выдач по итогам текущего года, в следующем вряд ли будут достигнуты. В то же время, в условиях ограничительных мер фокус сместится в сторону залогового кредитования - классических ипотечных кредитов, а также кредитов под залог движимого и недвижимого имущества. Кроме того, ожидаем активного прироста клиентской базы – даже более динамичного, чем в этом году", - прогнозирует Охорзин.Тем, кто хочет сохранить и приумножить сбережения, представитель Почта Банка советует разместить их на вкладе на срок полгода и более под достаточно высокие ставки, которые сегодня предлагают банки.По его словам, создать подушку финансовой безопасности можно, откладывая определенную сумму с зарплаты. "Откладывать можно с любой суммы даже по 5-10% от ежемесячного дохода. Главное – сделать это одним из своих "обязательных платежей". Просто копить "на черный день" — не лучшая мотивация, эффективнее откладывать на конкретные цели", - резюмировал Охорзин.

https://ria.ru/20231215/vklad-1916080846.html

https://ria.ru/20231009/stavka-1901566828.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), почта банк, новости компаний - экономика