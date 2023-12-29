https://ria.ru/20231229/vino-1918866970.html

Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года

Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года - РИА Новости, 29.12.2023

Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года

Акцизы на вино повысят с мая, но подорожание начнется уже после новогодних праздников, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T02:17

2023-12-29T02:17

2023-12-29T02:17

экономика

вячеслав чеглов

рэу имени г. в. плеханова

новый год

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Акцизы на вино повысят с мая, но подорожание начнется уже после новогодних праздников, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Он напомнил, что, согласно подписанному в конце ноября закону, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах.Уже в январе начнет дорожать дешевое вино, затем подтянутся и остальные. “Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены”, - считает он. При этом импорт подорожает после ввоза новых партий, и отечественные производители не захотят от них отставать. В целом, к лету средний чек за вино может вырасти на треть, заключил эксперт.

https://ria.ru/20231224/sigarety-1917710607.html

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2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, вячеслав чеглов, рэу имени г. в. плеханова, новый год