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Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года - РИА Новости, 29.12.2023
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02:17 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/vino-1918866970.html
Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года
Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года - РИА Новости, 29.12.2023
Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года
Акцизы на вино повысят с мая, но подорожание начнется уже после новогодних праздников, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T02:17
2023-12-29T02:17
экономика
вячеслав чеглов
рэу имени г. в. плеханова
новый год
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Акцизы на вино повысят с мая, но подорожание начнется уже после новогодних праздников, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.Он напомнил, что, согласно подписанному в конце ноября закону, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах.Уже в январе начнет дорожать дешевое вино, затем подтянутся и остальные. “Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены”, - считает он. При этом импорт подорожает после ввоза новых партий, и отечественные производители не захотят от них отставать. В целом, к лету средний чек за вино может вырасти на треть, заключил эксперт.
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экономика, вячеслав чеглов, рэу имени г. в. плеханова, новый год
Экономика, Вячеслав Чеглов, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Новый год
Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года

Профессор РЭУ Чеглов предупредил о подорожании вина на треть из-за роста акцизов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБутылка вина
Бутылка вина - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бутылка вина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Акцизы на вино повысят с мая, но подорожание начнется уже после новогодних праздников, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Он напомнил, что, согласно подписанному в конце ноября закону, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Россиян предупредили о подорожании сигарет с 1 января
24 декабря, 02:15
Уже в январе начнет дорожать дешевое вино, затем подтянутся и остальные. “Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены”, - считает он. При этом импорт подорожает после ввоза новых партий, и отечественные производители не захотят от них отставать. В целом, к лету средний чек за вино может вырасти на треть, заключил эксперт.
 
ЭкономикаВячеслав ЧегловРЭУ имени Г. В. ПлехановаНовый год
 
 
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