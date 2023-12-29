https://ria.ru/20231229/vertolety-1918873489.html
Посол в Аргентине выступил против передачи Украине российских вертолетов
Посол в Аргентине выступил против передачи Украине российских вертолетов - РИА Новости, 29.12.2023
Посол в Аргентине выступил против передачи Украине российских вертолетов
Москва категорически против того, чтобы Аргентина передавала вертолеты российского производства Украине, информация о чем муссируется в некоторых СМИ, сообщил... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T02:02
2023-12-29T02:02
2023-12-29T10:45
украина
россия
аргентина
дмитрий феоктистов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918910040_0:3:700:397_1920x0_80_0_0_995653241f064550c84e5a16c12aa772.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Москва категорически против того, чтобы Аргентина передавала вертолеты российского производства Украине, информация о чем муссируется в некоторых СМИ, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов."Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", — подчеркнул он.В середине декабря портал Noticias Urbanas со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил, что Аргентина хочет пожертвовать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E, приобретенных в 2011 году и использовавшихся для антарктических проектов.Как отметил Феоктистов, Буэнос-Айрес эту информацию официально не комментируют. Ранее вертолеты активно использовались в Арктике, и аргентинцы, по словам дипломата, высоко ценили их качество и надежность. Сейчас Ми-171 находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта. При этом посол подчеркнул, что "сути дела это не меняет".Десятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал Владимир Зеленский, позже у него состоялась двусторонняя встреча с Милеем.Новый глава Аргентины не раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и некоторые министерства, сократив госаппарат.
https://ria.ru/20231209/znak-1914743210.html
https://ria.ru/20231012/argentina-1902322791.html
украина
россия
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918910040_101:0:630:397_1920x0_80_0_0_c664b646cadaab5964913991d12ce3e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, в мире
Украина, Россия, Аргентина, Дмитрий Феоктистов, В мире
Посол в Аргентине выступил против передачи Украине российских вертолетов
Посол Феоктистов: Россия против передачи Аргентиной российских вертолётов Киеву
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Москва категорически против того, чтобы Аргентина передавала вертолеты российского производства Украине, информация о чем муссируется в некоторых СМИ, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«
"Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", — подчеркнул он.
В середине декабря портал Noticias Urbanas
со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил, что Аргентина хочет пожертвовать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E, приобретенных в 2011 году и использовавшихся для антарктических проектов.
Как отметил Феоктистов, Буэнос-Айрес эту информацию официально не комментируют. Ранее вертолеты активно использовались в Арктике, и аргентинцы, по словам дипломата, высоко ценили их качество и надежность. Сейчас Ми-171 находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта. При этом посол подчеркнул, что "сути дела это не меняет".
"Очень плохой знак". Визит Зеленского вызвал недовольство в Аргентине
Десятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал Владимир Зеленский, позже у него состоялась двусторонняя встреча с Милеем.
Новый глава Аргентины не раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном
, а не на страны БРИКС
. По его словам, Буэнос-Айресу
следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и некоторые министерства, сократив госаппарат.
В Аргентине связали отношения с Россией с ситуацией на Украине