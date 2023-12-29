https://ria.ru/20231229/vertolety-1918873489.html

Посол в Аргентине выступил против передачи Украине российских вертолетов

Посол в Аргентине выступил против передачи Украине российских вертолетов - РИА Новости, 29.12.2023

Посол в Аргентине выступил против передачи Украине российских вертолетов

Москва категорически против того, чтобы Аргентина передавала вертолеты российского производства Украине, информация о чем муссируется в некоторых СМИ, сообщил... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T02:02

2023-12-29T02:02

2023-12-29T10:45

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Москва категорически против того, чтобы Аргентина передавала вертолеты российского производства Украине, информация о чем муссируется в некоторых СМИ, сообщил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов."Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", — подчеркнул он.В середине декабря портал Noticias Urbanas со ссылкой на ВВС латиноамериканской страны сообщил, что Аргентина хочет пожертвовать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E, приобретенных в 2011 году и использовавшихся для антарктических проектов.Как отметил Феоктистов, Буэнос-Айрес эту информацию официально не комментируют. Ранее вертолеты активно использовались в Арктике, и аргентинцы, по словам дипломата, высоко ценили их качество и надежность. Сейчас Ми-171 находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта. При этом посол подчеркнул, что "сути дела это не меняет".Десятого декабря прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. На церемонии побывал Владимир Зеленский, позже у него состоялась двусторонняя встреча с Милеем.Новый глава Аргентины не раз заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и некоторые министерства, сократив госаппарат.

https://ria.ru/20231209/znak-1914743210.html

https://ria.ru/20231012/argentina-1902322791.html

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украина, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, в мире