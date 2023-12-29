Рейтинг@Mail.ru
Росавиация одобрила новую модель вертолета - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/vertolet-1919037602.html
Росавиация одобрила новую модель вертолета
Росавиация одобрила новую модель вертолета - РИА Новости, 29.12.2023
Росавиация одобрила новую модель вертолета
Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:51
2023-12-29T18:51
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ка-32а11вс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153314/28/1533142863_0:189:2972:1861_1920x0_80_0_0_3abccda45f76781f1620474b5d502cbe.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М, следует из сообщения ведомства. "Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М 26 декабря. Это произошло по результатам проведенных АО "НЦВ Миль и Камов" совместно с ФАУ "Авиарегистр России" сертификационных работ", - говорится в сообщении. Вертолет Ка-32А11М - это модификация вертолета Ка-32А11ВС, который эксплуатируется в России и за рубежом. Росавиация уточнила, что основным изменением стала установка новых российских двигателей ВК-2500ПС-02. Двигатели обеспечивают вертолету новые возможности в условиях жаркого климата и высокогорья, что важно при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций, отметили в агентстве.
https://ria.ru/20231228/avtovaz-1918838682.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153314/28/1533142863_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_43663ebf45af80f971b761ba00dacd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ка-32а11вс
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ка-32А11ВС
Росавиация одобрила новую модель вертолета

Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРосавиация
Росавиация - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Росавиация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М, следует из сообщения ведомства.
"Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М 26 декабря. Это произошло по результатам проведенных АО "НЦВ Миль и Камов" совместно с ФАУ "Авиарегистр России" сертификационных работ", - говорится в сообщении.
Вертолет Ка-32А11М - это модификация вертолета Ка-32А11ВС, который эксплуатируется в России и за рубежом. Росавиация уточнила, что основным изменением стала установка новых российских двигателей ВК-2500ПС-02.
Двигатели обеспечивают вертолету новые возможности в условиях жаркого климата и высокогорья, что важно при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций, отметили в агентстве.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года
28 декабря, 19:17
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ка-32А11ВС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала