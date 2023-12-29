https://ria.ru/20231229/vertolet-1919037602.html

Росавиация одобрила новую модель вертолета

Росавиация одобрила новую модель вертолета - РИА Новости, 29.12.2023

Росавиация одобрила новую модель вертолета

Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:51

2023-12-29T18:51

2023-12-29T18:51

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ка-32а11вс

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М, следует из сообщения ведомства. "Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М 26 декабря. Это произошло по результатам проведенных АО "НЦВ Миль и Камов" совместно с ФАУ "Авиарегистр России" сертификационных работ", - говорится в сообщении. Вертолет Ка-32А11М - это модификация вертолета Ка-32А11ВС, который эксплуатируется в России и за рубежом. Росавиация уточнила, что основным изменением стала установка новых российских двигателей ВК-2500ПС-02. Двигатели обеспечивают вертолету новые возможности в условиях жаркого климата и высокогорья, что важно при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций, отметили в агентстве.

https://ria.ru/20231228/avtovaz-1918838682.html

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2023

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ка-32а11вс