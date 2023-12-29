https://ria.ru/20231229/vacio-1918926785.html
Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой
Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 29.12.2023
Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой
Участник вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" рэпер Vacío (Николай Васильев) обжаловал административный штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:51
2023-12-29T11:51
2023-12-29T11:51
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Участник вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" рэпер Vacío (Николай Васильев) обжаловал административный штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. "Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде. Ранее Васильев обжаловал арест на 15 суток, который ему назначили по части второй статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Во вторник Мосгорсуд признал решение Лефортовского суда законным и не стал отменять рэперу административный арест. Рэпер, который щеголял в "Мутаборе" в носке на половом органе, извинился за свое поведение, как и многие другие участники той скандальной вечеринки. Vacío заявил, что "оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны", и уверил, что не поддерживает и не хотел никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, анастасия ивлеева
Шоубиз, Москва, Происшествия, Анастасия Ивлеева
Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой
Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ на голой вечеринке Ивлеевой
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Участник вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" рэпер Vacío (Николай Васильев) обжаловал административный штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы.
"Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде.
Россия возвращает звезд из "голой вечеринки" в реальность
Ранее Васильев обжаловал арест на 15 суток, который ему назначили по части второй статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Во вторник Мосгорсуд
признал решение Лефортовского суда законным и не стал отменять рэперу административный арест.
Рэпер, который щеголял в "Мутаборе" в носке на половом органе, извинился за свое поведение, как и многие другие участники той скандальной вечеринки. Vacío заявил, что "оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны", и уверил, что не поддерживает и не хотел никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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