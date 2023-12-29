https://ria.ru/20231229/vacio-1918926785.html

Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой

Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 29.12.2023

Рэпер Vacío обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ* на вечеринке Ивлеевой

Участник вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" рэпер Vacío (Николай Васильев) обжаловал административный штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:51

2023-12-29T11:51

2023-12-29T11:51

шоубиз

москва

происшествия

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Участник вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" рэпер Vacío (Николай Васильев) обжаловал административный штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РИА Новости в Лефортовском суде Москвы. "Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. Дата рассмотрения не назначена", - сказали в суде. Ранее Васильев обжаловал арест на 15 суток, который ему назначили по части второй статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Во вторник Мосгорсуд признал решение Лефортовского суда законным и не стал отменять рэперу административный арест. Рэпер, который щеголял в "Мутаборе" в носке на половом органе, извинился за свое поведение, как и многие другие участники той скандальной вечеринки. Vacío заявил, что "оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны", и уверил, что не поддерживает и не хотел никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, анастасия ивлеева