https://ria.ru/20231229/umer-1918953444.html

При обстреле Гольмовского погиб мирный житель

При обстреле Гольмовского погиб мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023

При обстреле Гольмовского погиб мирный житель

Раненный в результате украинского обстрела поселка Гольмовский в ДНР мирный житель скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:32

2023-12-29T13:32

2023-12-29T13:32

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Раненный в результате украинского обстрела поселка Гольмовский в ДНР мирный житель скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Раненный в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны вооруженных формирований Украины горловчанин скончался. Вечная память", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее Приходько сообщал, что мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20231229/obstrel-1918946699.html

гольмовский

донецкая народная республика

горловка

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гольмовский, донецкая народная республика, горловка