Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/umer-1918953444.html
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
Раненный в результате украинского обстрела поселка Гольмовский в ДНР мирный житель скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:32
2023-12-29T13:32
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Раненный в результате украинского обстрела поселка Гольмовский в ДНР мирный житель скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Раненный в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны вооруженных формирований Украины горловчанин скончался. Вечная память", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее Приходько сообщал, что мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918946699.html
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гольмовский, донецкая народная республика, горловка
Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Горловка
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель

Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Гольмовского

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Раненный в результате украинского обстрела поселка Гольмовский в ДНР мирный житель скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Раненный в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны вооруженных формирований Украины горловчанин скончался. Вечная память", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Ранее Приходько сообщал, что мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Вчера, 13:13
 
ГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала