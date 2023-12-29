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При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель - РИА Новости, 29.12.2023
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
Раненный в результате украинского обстрела поселка Гольмовский в ДНР мирный житель скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:32
2023-12-29T13:32
2023-12-29T13:32
гольмовский
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Раненный в результате украинского обстрела поселка Гольмовский в ДНР мирный житель скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Раненный в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны вооруженных формирований Украины горловчанин скончался. Вечная память", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее Приходько сообщал, что мирный житель получил ранение в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими войсками. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918946699.html
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гольмовский, донецкая народная республика, горловка
Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Горловка
При обстреле Гольмовского погиб мирный житель
Мэр Горловки сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Гольмовского