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Ульянов заявил о тоталитарных тенденциях в сфере СМИ в Европе - РИА Новости, 29.12.2023
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08:02 29.12.2023 (обновлено: 08:05 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ulyanov-1918889759.html
Ульянов заявил о тоталитарных тенденциях в сфере СМИ в Европе
Ульянов заявил о тоталитарных тенденциях в сфере СМИ в Европе - РИА Новости, 29.12.2023
Ульянов заявил о тоталитарных тенденциях в сфере СМИ в Европе
Ситуация с ограничением вещания российских СМИ в Евросоюзе служит проявлением тоталитарных тенденций, гражданам европейских стран фактически отказывают в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:02
2023-12-29T08:05
европа
евросоюз
в мире
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Ситуация с ограничением вещания российских СМИ в Евросоюзе служит проявлением тоталитарных тенденций, гражданам европейских стран фактически отказывают в доступе к альтернативным источникам информации, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Конечно же, то, что делает Европейский Союз - это безобразие. Это проявление тоталитарных тенденций в Европейском Союзе. Они лишают свое население альтернативных источников информации, по сути дела. Нормальные люди являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок, особенно в контексте украинской ситуации", - сказал Ульянов.Как отметил высокопоставленный российский дипломат, такая ситуация является очень тревожной и отражает антидемократические тенденции, которые "сохраняются и могут еще набирать силу".Ульянов рассказал, что и сам попал под подобные ограничения. По словам дипломата, в течение нескольких лет он развивал собственный официальный аккаунт в соцсети X (ранее – Twitter), однако с началом спецоперации РФ на Украине тот попал под так называемый "теневой бан"."Сейчас до сих пор действуют какие-то алгоритмы, которые не позволяют моим твитам расходиться широко, и ограничено количество подписчиков. Знаете, я просто могу сравнивать первые три года и последние два. Разительный контраст", - констатировал российский постпред в Вене.С его точки зрения, переход соцсети под управление предпринимателя Илона Маска и последовавший за этим ребрендинг не помогли переломить ситуацию со свободой слова на этой площадке."Поэтому у меня отношение к X, к "Твиттеру", довольно скептическое. Ну, несолидно так себя вести. Я понимаю, что это частная компания, она может определять правила, но если декларируешь какую-то мысль, какую-то свободу слова, открытость, то надо этому соответствовать. И не надо пугаться моего маленького аккаунта", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231226/ssha-1918073197.html
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европа, евросоюз, в мире
Европа, Евросоюз, В мире
Ульянов заявил о тоталитарных тенденциях в сфере СМИ в Европе

Ульянов: ситуация с российскими СМИ в Европе отражает тоталитарные тенденции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 29 дек – РИА Новости. Ситуация с ограничением вещания российских СМИ в Евросоюзе служит проявлением тоталитарных тенденций, гражданам европейских стран фактически отказывают в доступе к альтернативным источникам информации, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Конечно же, то, что делает Европейский Союз - это безобразие. Это проявление тоталитарных тенденций в Европейском Союзе. Они лишают свое население альтернативных источников информации, по сути дела. Нормальные люди являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок, особенно в контексте украинской ситуации", - сказал Ульянов.
Как отметил высокопоставленный российский дипломат, такая ситуация является очень тревожной и отражает антидемократические тенденции, которые "сохраняются и могут еще набирать силу".
Ульянов рассказал, что и сам попал под подобные ограничения. По словам дипломата, в течение нескольких лет он развивал собственный официальный аккаунт в соцсети X (ранее – Twitter), однако с началом спецоперации РФ на Украине тот попал под так называемый "теневой бан".
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"Сейчас до сих пор действуют какие-то алгоритмы, которые не позволяют моим твитам расходиться широко, и ограничено количество подписчиков. Знаете, я просто могу сравнивать первые три года и последние два. Разительный контраст", - констатировал российский постпред в Вене.
С его точки зрения, переход соцсети под управление предпринимателя Илона Маска и последовавший за этим ребрендинг не помогли переломить ситуацию со свободой слова на этой площадке.
"Поэтому у меня отношение к X, к "Твиттеру", довольно скептическое. Ну, несолидно так себя вести. Я понимаю, что это частная компания, она может определять правила, но если декларируешь какую-то мысль, какую-то свободу слова, открытость, то надо этому соответствовать. И не надо пугаться моего маленького аккаунта", - подытожил собеседник агентства.
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