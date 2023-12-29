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"Стратегический удар". В Киеве раскрыли, что Россия поразила на Украине - РИА Новости, 30.12.2023
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22:28 29.12.2023 (обновлено: 01:01 30.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919064110.html
"Стратегический удар". В Киеве раскрыли, что Россия поразила на Украине
"Стратегический удар". В Киеве раскрыли, что Россия поразила на Украине - РИА Новости, 30.12.2023
"Стратегический удар". В Киеве раскрыли, что Россия поразила на Украине
Россия нанесла удары по местам, где ВСУ производили ракеты и беспилотники, пишет британская газета Economist со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T22:28
2023-12-30T01:01
политика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия нанесла удары по местам, где ВСУ производили ракеты и беспилотники, пишет британская газета Economist со ссылкой на источник."Источник в украинской оборонной промышленности предполагает, что Россия наносила преимущественно удары по оборонным объектам. Некоторые из них были связаны с производством ракет и дронов. Атаки имели стратегическое значение для противника", — говорится в публикации.По информации издания, операция по уничтожению предприятий, выпускающих эти виды вооружений, может снизить потенциал ВСУ.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, киев
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
"Стратегический удар". В Киеве раскрыли, что Россия поразила на Украине

Economist: Россия нанесла удары по местам производства ракет и дронов ВС Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия нанесла удары по местам, где ВСУ производили ракеты и беспилотники, пишет британская газета Economist со ссылкой на источник.
«
"Источник в украинской оборонной промышленности предполагает, что Россия наносила преимущественно удары по оборонным объектам. Некоторые из них были связаны с производством ракет и дронов. Атаки имели стратегическое значение для противника", — говорится в публикации.
По информации издания, операция по уничтожению предприятий, выпускающих эти виды вооружений, может снизить потенциал ВСУ.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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