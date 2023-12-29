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"Комплекс за миллиард долларов". В Киеве пришли в ужас от российского удара - РИА Новости, 29.12.2023
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19:25 29.12.2023 (обновлено: 20:39 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919043634.html
"Комплекс за миллиард долларов". В Киеве пришли в ужас от российского удара
"Комплекс за миллиард долларов". В Киеве пришли в ужас от российского удара - РИА Новости, 29.12.2023
"Комплекс за миллиард долларов". В Киеве пришли в ужас от российского удара
Российские ракетные удары наносились по западным вооружениям на украинских авиабазах, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T19:25
2023-12-29T20:39
политика
украина
киев
олег стариков
служба безопасности украины
нато
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары наносились по западным вооружениям на украинских авиабазах, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так".Как отметил эксперт, ключевая задача при военных операциях заключается в ликвидации складов противника с оружием, чем и занимается российская армия."Вторая задача — уничтожение ПВО. "Кинжалы" и "Искандеры" направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов. Тем более их у нас ограниченное количество. &lt;…&gt; С помощью воздушной операции они добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям", — рассказал Стариков.По его словам, большая часть стратегических ударов наносилась по авиабазам, где расположены склады с оружием НАТО. При этом, как уточнил эксперт, системы противовоздушной обороны не могут противостоять такой тактике."Ракет ПВО ограниченное количество как у нас, так и на Западе. Их невозможно как макароны выпускать. Не хватит никаких денег и ресурсов для того, чтобы их выпускать", — резюмировал он.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231229/vsu-1919003392.html
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919032300.html
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политика, украина, киев, олег стариков, служба безопасности украины, нато
Политика, Украина, Киев, Олег Стариков, Служба безопасности Украины, НАТО
"Комплекс за миллиард долларов". В Киеве пришли в ужас от российского удара

Полковник СБУ Стариков: Россия ударила по западному оружию на авиабазах Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары наносились по западным вооружениям на украинских авиабазах, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так".
Как отметил эксперт, ключевая задача при военных операциях заключается в ликвидации складов противника с оружием, чем и занимается российская армия.
«
"Вторая задача — уничтожение ПВО. "Кинжалы" и "Искандеры" направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов. Тем более их у нас ограниченное количество. <…> С помощью воздушной операции они добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям", — рассказал Стариков.
По его словам, большая часть стратегических ударов наносилась по авиабазам, где расположены склады с оружием НАТО. При этом, как уточнил эксперт, системы противовоздушной обороны не могут противостоять такой тактике.
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"Ракет ПВО ограниченное количество как у нас, так и на Западе. Их невозможно как макароны выпускать. Не хватит никаких денег и ресурсов для того, чтобы их выпускать", — резюмировал он.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
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