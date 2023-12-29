"Комплекс за миллиард долларов". В Киеве пришли в ужас от российского удара
Полковник СБУ Стариков: Россия ударила по западному оружию на авиабазах Украины
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары наносились по западным вооружениям на украинских авиабазах, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так".
Как отметил эксперт, ключевая задача при военных операциях заключается в ликвидации складов противника с оружием, чем и занимается российская армия.
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"Вторая задача — уничтожение ПВО. "Кинжалы" и "Искандеры" направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов. Тем более их у нас ограниченное количество. <…> С помощью воздушной операции они добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям", — рассказал Стариков.
По его словам, большая часть стратегических ударов наносилась по авиабазам, где расположены склады с оружием НАТО. При этом, как уточнил эксперт, системы противовоздушной обороны не могут противостоять такой тактике.
"Ракет ПВО ограниченное количество как у нас, так и на Западе. Их невозможно как макароны выпускать. Не хватит никаких денег и ресурсов для того, чтобы их выпускать", — резюмировал он.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.