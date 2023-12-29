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"К сожалению". Зеленскому сообщили тревожные новости об F-16 ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
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18:13 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919032300.html
"К сожалению". Зеленскому сообщили тревожные новости об F-16 ВСУ
"К сожалению". Зеленскому сообщили тревожные новости об F-16 ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
"К сожалению". Зеленскому сообщили тревожные новости об F-16 ВСУ
Украинская армия не получит никаких преимуществ после поставок американских истребителей F-16, заявил чешский полковник Зденек Петраш в интервью iROZHLAS. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:13
2023-12-29T18:13
политика
нидерланды
украина
амстердам
сергей лавров
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украинская армия не получит никаких преимуществ после поставок американских истребителей F-16, заявил чешский полковник Зденек Петраш в интервью iROZHLAS."Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте", — заявил офицер.Петраш также сообщил, что не может точно подтвердить информацию СМИ о том, действительно ли Нидерланды уже отправили на Украину несколько самолетов этой модели.Ранее издание Newsweek со ссылкой на американский источник заявило о том, что ВСУ могли уже получить на вооружение первые F-16.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231229/vsu-1919003392.html
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политика, нидерланды, украина, амстердам, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16
Политика, Нидерланды, Украина, Амстердам, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, F-16
"К сожалению". Зеленскому сообщили тревожные новости об F-16 ВСУ

Чешский полковник Петраш: F-16 не обеспечат ВСУ перелома в конфликте

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Украинская армия не получит никаких преимуществ после поставок американских истребителей F-16, заявил чешский полковник Зденек Петраш в интервью iROZHLAS.
«
"Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте", — заявил офицер.
Петраш также сообщил, что не может точно подтвердить информацию СМИ о том, действительно ли Нидерланды уже отправили на Украину несколько самолетов этой модели.
Ранее издание Newsweek со ссылкой на американский источник заявило о том, что ВСУ могли уже получить на вооружение первые F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаНидерландыУкраинаАмстердамСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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