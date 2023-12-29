https://ria.ru/20231229/ukraina-1919028413.html

СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве

СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве - РИА Новости, 29.12.2023

СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве

Девушку-волонтера из Великобритании, полтора года работавшую на Украине, нашли мертвой в Киеве, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:50

2023-12-29T17:50

2023-12-29T18:37

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Девушку-волонтера из Великобритании, полтора года работавшую на Украине, нашли мертвой в Киеве, пишет газета Daily Mail. "Девушка — военный медик, 25 лет, из Великобритании, работавшая волонтером на Украине, найдена мертвой в своей постели после 18 месяцев службы в зоне боевых действий", — говорится в публикации.Отмечается, что погибшую Кэтрин Мельничук обнаружили утром 24 декабря ее товарищи по подразделению — 151-му отряду Сил специальных операций. Согласно заявлениям сослуживцев, обстоятельства смерти девушки сейчас не считаются подозрительными. Тем не менее дальнейшую информацию должны сообщить уже официальные лица. Причина смерти устанавливается.

https://ria.ru/20230704/litovets-1882164759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр