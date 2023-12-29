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СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 29.12.2023 (обновлено: 18:37 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919028413.html
СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве
СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве
Девушку-волонтера из Великобритании, полтора года работавшую на Украине, нашли мертвой в Киеве, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:50
2023-12-29T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Девушку-волонтера из Великобритании, полтора года работавшую на Украине, нашли мертвой в Киеве, пишет газета Daily Mail. &quot;Девушка — военный медик, 25 лет, из Великобритании, работавшая волонтером на Украине, найдена мертвой в своей постели после 18 месяцев службы в зоне боевых действий&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что погибшую Кэтрин Мельничук обнаружили утром 24 декабря ее товарищи по подразделению — 151-му отряду Сил специальных операций. Согласно заявлениям сослуживцев, обстоятельства смерти девушки сейчас не считаются подозрительными. Тем не менее дальнейшую информацию должны сообщить уже официальные лица. Причина смерти устанавливается.
https://ria.ru/20230704/litovets-1882164759.html
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в мире, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве

Daily Mail: волонтера из Великобритании Кэтрин Мельничук нашли мертвой в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Девушку-волонтера из Великобритании, полтора года работавшую на Украине, нашли мертвой в Киеве, пишет газета Daily Mail.
«

"Девушка — военный медик, 25 лет, из Великобритании, работавшая волонтером на Украине, найдена мертвой в своей постели после 18 месяцев службы в зоне боевых действий", — говорится в публикации.

Отмечается, что погибшую Кэтрин Мельничук обнаружили утром 24 декабря ее товарищи по подразделению — 151-му отряду Сил специальных операций.
Согласно заявлениям сослуживцев, обстоятельства смерти девушки сейчас не считаются подозрительными. Тем не менее дальнейшую информацию должны сообщить уже официальные лица. Причина смерти устанавливается.
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