https://ria.ru/20231229/ukraina-1919028413.html
СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве
СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве
Девушку-волонтера из Великобритании, полтора года работавшую на Украине, нашли мертвой в Киеве, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:50
2023-12-29T17:50
2023-12-29T18:37
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Девушку-волонтера из Великобритании, полтора года работавшую на Украине, нашли мертвой в Киеве, пишет газета Daily Mail. "Девушка — военный медик, 25 лет, из Великобритании, работавшая волонтером на Украине, найдена мертвой в своей постели после 18 месяцев службы в зоне боевых действий", — говорится в публикации.Отмечается, что погибшую Кэтрин Мельничук обнаружили утром 24 декабря ее товарищи по подразделению — 151-му отряду Сил специальных операций. Согласно заявлениям сослуживцев, обстоятельства смерти девушки сейчас не считаются подозрительными. Тем не менее дальнейшую информацию должны сообщить уже официальные лица. Причина смерти устанавливается.
https://ria.ru/20230704/litovets-1882164759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: девушку-волонтера из Великобритании нашли мертвой в Киеве
Daily Mail: волонтера из Великобритании Кэтрин Мельничук нашли мертвой в Киеве