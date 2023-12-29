https://ria.ru/20231229/ukraina-1919021449.html

Власти Украины заявили, что Черкасская область подверглась ударам

Власти Украины заявили, что Черкасская область подверглась ударам - РИА Новости, 29.12.2023

Власти Украины заявили, что Черкасская область подверглась ударам

Взрывы раздаются в Черкасской области в центральной части Украины на фоне объявленной там воздушной тревоги, заявил глава региональной военной администрации... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:09

2023-12-29T17:09

2023-12-29T17:11

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в Черкасской области в центральной части Украины на фоне объявленной там воздушной тревоги, заявил глава региональной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале. Согласно сообщению, область "подверглась обстрелам". Табурец призвал жителей области перейти в укрытия, при этом не уточнив степень повреждений. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в ряде областей Украины, в том числе в Черкасской. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/vzryvy-1919009096.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, черкасская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины