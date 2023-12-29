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Власти Украины заявили, что Черкасская область подверглась ударам - РИА Новости, 29.12.2023
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17:09 29.12.2023 (обновлено: 17:11 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919021449.html
Власти Украины заявили, что Черкасская область подверглась ударам
Власти Украины заявили, что Черкасская область подверглась ударам - РИА Новости, 29.12.2023
Власти Украины заявили, что Черкасская область подверглась ударам
Взрывы раздаются в Черкасской области в центральной части Украины на фоне объявленной там воздушной тревоги, заявил глава региональной военной администрации... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:09
2023-12-29T17:11
в мире
украина
черкасская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в Черкасской области в центральной части Украины на фоне объявленной там воздушной тревоги, заявил глава региональной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале. Согласно сообщению, область "подверглась обстрелам". Табурец призвал жителей области перейти в укрытия, при этом не уточнив степень повреждений. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в ряде областей Украины, в том числе в Черкасской. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/vzryvy-1919009096.html
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в мире, украина, черкасская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Черкасская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Украины заявили, что Черкасская область подверглась ударам

В Киеве заявили, что Черкасская область подверглась ударам, в регионе тревога

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в Черкасской области в центральной части Украины на фоне объявленной там воздушной тревоги, заявил глава региональной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале.
Согласно сообщению, область "подверглась обстрелам". Табурец призвал жителей области перейти в укрытия, при этом не уточнив степень повреждений.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
Вчера, 16:14
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в ряде областей Украины, в том числе в Черкасской. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго"
Вчера, 12:01
 
В миреУкраинаЧеркасская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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