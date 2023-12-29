Власти Украины заявили, что Черкасская область подверглась ударам
В Киеве заявили, что Черкасская область подверглась ударам, в регионе тревога
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы раздаются в Черкасской области в центральной части Украины на фоне объявленной там воздушной тревоги, заявил глава региональной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале.
Согласно сообщению, область "подверглась обстрелам". Табурец призвал жителей области перейти в укрытия, при этом не уточнив степень повреждений.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в ряде областей Украины, в том числе в Черкасской. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.