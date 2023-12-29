Киев не сбил ни одной российской ракеты Х-22 с начала СВО, заявили в ВСУ
Представитель ВСУ: Киев не сбил ни одной из 300 ракет Х-22 с начала СВО
© Минобороны РоссииКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Минобороны России
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции против Киева. Его слова приводит телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.
"Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил (с начала специальной военной операции - ред.). Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты - Х-32", - заявил Игнат.
На вопрос журналиста, сбили ли средства украинской ПВО какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил отрицательно.
В июле Игнат заявлял, что украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре Игнат заявил, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.