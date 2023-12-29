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Киев не сбил ни одной российской ракеты Х-22 с начала СВО, заявили в ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
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14:33 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918978243.html
Киев не сбил ни одной российской ракеты Х-22 с начала СВО, заявили в ВСУ
Киев не сбил ни одной российской ракеты Х-22 с начала СВО, заявили в ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
Киев не сбил ни одной российской ракеты Х-22 с начала СВО, заявили в ВСУ
Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:33
2023-12-29T14:33
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции против Киева. Его слова приводит телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале."Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил (с начала специальной военной операции - ред.). Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты - Х-32", - заявил Игнат. На вопрос журналиста, сбили ли средства украинской ПВО какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил отрицательно. В июле Игнат заявлял, что украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре Игнат заявил, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231229/bundesver-1918963424.html
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украина, россия, киев, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский
Киев не сбил ни одной российской ракеты Х-22 с начала СВО, заявили в ВСУ

Представитель ВСУ: Киев не сбил ни одной из 300 ракет Х-22 с начала СВО

© Минобороны РоссииКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Минобороны России
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции против Киева. Его слова приводит телеканал "Прямой" в своем Telegram-канале.
"Ракета Х-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил (с начала специальной военной операции - ред.). Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты - Х-32", - заявил Игнат.
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На вопрос журналиста, сбили ли средства украинской ПВО какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил отрицательно.
В июле Игнат заявлял, что украинские военные намерены усилить систему ПВО западными системами из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа. В сентябре Игнат заявил, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет. Позже в сентябре глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине планируют самостоятельно производить системы ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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