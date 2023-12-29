https://ria.ru/20231229/ukraina-1918977344.html

В Варшаве выстроилась очередь из украинских мужчин за сменой паспортов

В Варшаве выстроилась очередь из украинских мужчин за сменой паспортов - РИА Новости, 29.12.2023

В Варшаве выстроилась очередь из украинских мужчин за сменой паспортов

Огромная очередь из украинских мужчин, желающих поменять паспорта до вступления в силу закона о мобилизации, выстроилась в украинский паспортный центр в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:28

2023-12-29T14:28

2023-12-29T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

варшава

польша

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918984773_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b23148b6433b2086f921d1132e93170.jpg

ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Огромная очередь из украинских мужчин, желающих поменять паспорта до вступления в силу закона о мобилизации, выстроилась в украинский паспортный центр в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Позже представитель ведомства Илларион Павлюк уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии". Ожидается, что в случае принятия парламентом Украины нового закона о мобилизации уклонисты не смогут обновлять документы. В торговом центре Blue Sity под украинский паспортный центр выделено не очень большое помещение, но очередь занимает половину второго этажа. В ней стоят несколько сотен человек - в основном мужчины призывного возраста. Никто из них не собирается возвращаться на Украину. "Здесь у меня работа, нормальный заработок, я не хочу возвращаться и все терять", - говорит один из них. Стоящие в очереди очень переживают, что могут не успеть поменять паспорта. "Говорят, что в понедельник примут закон и тем, кто не явится для мобилизации, не будут больше выдавать документы", - говорит другой молодой мужчина из очереди. "Тогда будем что-то думать", - продолжил он, не уточняя, какие еще у него есть варианты. На этой неделе украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

украина

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь из украинских граждан в паспортный центр в Варшаве Очередь из украинских граждан в паспортный центр в Варшаве. Корреспондент РИА Новости передает, что за документами пришли несколько сотен человек. 2023-12-29T14:28 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, варшава, польша, ситуация в днр и лнр