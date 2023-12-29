https://ria.ru/20231229/ukraina-1918928827.html
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго"
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 29.12.2023
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго"
Компания "Укрэнерго" в Telegram-канале заявила, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:01
2023-12-29T12:01
2023-12-29T12:01
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Компания "Укрэнерго" в Telegram-канале заявила, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция. "Снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918923591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго"
"Укрэнерго": на востоке Украины взрывами повреждена ТЭС