https://ria.ru/20231229/ukraina-1918928827.html

На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго"

На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 29.12.2023

На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго"

Компания "Укрэнерго" в Telegram-канале заявила, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:01

2023-12-29T12:01

2023-12-29T12:01

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Компания "Укрэнерго" в Telegram-канале заявила, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция. "Снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/ukraina-1918923591.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго