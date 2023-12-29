Рейтинг@Mail.ru
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918928827.html
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго"
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 29.12.2023
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго"
Компания "Укрэнерго" в Telegram-канале заявила, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:01
2023-12-29T12:01
в мире
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596332666_164:145:2988:1733_1920x0_80_0_0_6719e969fa4de8fc711200f95ca2d3a5.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Компания "Укрэнерго" в Telegram-канале заявила, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция. "Снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/ukraina-1918923591.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596332666_485:76:2704:1740_1920x0_80_0_0_8ff4670f9b5d41ee3f4b15dad4a565d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
На Украине взрывами повреждена ТЭС, заявили в "Укрэнерго"

"Укрэнерго": на востоке Украины взрывами повреждена ТЭС

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Трубы ТЭЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Компания "Укрэнерго" в Telegram-канале заявила, что в одном из восточных регионов Украины в результате взрывов повреждена теплоэлектростанция.
"Снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В четырех областях Украины произошли отключения света
11:38
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала